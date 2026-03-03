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  • Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“
  • Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“
  • Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“
  • Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“
  • Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“
  • Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“
  • Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“
  • Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“
  • Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“
  • Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“
  • Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“
  • Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“
  • Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“
  • Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“
  • Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“
  • Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“
  • Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“
  • Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“

7000 serija„Airfryer Combi“ 8,3 l su garinimo priedu

HD9876/25

Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“
Su mūsų naujausios kartos „Airfryer“ nebereikės spėlioti, o rezultatai bus nepriekaištingi. Nebereikia rūpintis laiko, temperatūros ar oro srauto nustatymais – mūsų išmanioji technologija viskuo pasirūpins už jus!
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Lengvam gaminimui ir tobulam rezultatui.

Mūsų pažangiausias prijungiamas „Airfryer“

  • Rapid CombiAir technologija

  • Automatinio maisto gaminimo programos

  • Prijungiamas su „HomeID“ programėle

  • 22 viename gaminimo funkcijos

  • Du viename garų ir kepimo rinkinys

Technologija „Rapid CombiAir“ suteikia daugiau skonio ir įvairovės

Technologija „Rapid CombiAir“ suteikia daugiau skonio ir įvairovės

Mėgaukitės skaniu maistu su iki 99 proc. mažiau pridėto riebalų.* Patentuota „Rapid CombiAir“ technologija su unikaliu žvaigždės formos dizainu naudoja sparčiausią dinaminį dvikryptį oro srautą, kuris cirkuliuoja aplink maistą ir per jį, užtikrindamas kad tolygų pagaminimo lygį ir tobulą tekstūrą viduje bei išorėje; paruoškite platų gardžių patiekalų asortimentą per 40 proc. trumpesnį laiką.**

Automatinio kepimo programos nurodo, kaip pasiekti geriausius rezultatus

Automatinio kepimo programos nurodo, kaip pasiekti geriausius rezultatus

Sistema parodo visą procesą. Naujos automatinio gaminimo programos pašalina įtampą skubiai gaminant maistą – tiesiog pasirinkite ingredientą ir „Airfryer Combi“ pasirūpins likusiu procesu.

Garinkite mėgstamas daržoves ir koldūnus

Garinkite mėgstamas daržoves ir koldūnus

Paverskite savo „Airfryer“ garintuvu – tiesiog įpilkite vandens į pagrindinį indą ir uždėkite garų dangtį. Mėgaukitės sveikai paruoštomis daržovėmis, gardžiais koldūnais, dimsamais ir ne tik.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su „Philips Airfryer“ HD9200

  2. 1 kg šviežių bulvyčių kepimas su 1 šaukštu aliejaus, palyginti su tradiciniu gruzdinimu su 2 l

  3. Energijos sąnaudos kepant vieną vištą (AF nustatymas 160 °C, be išankstinio įkaitinimo) arba lašišos filė (200 °C, be išankstinio įkaitinimo) palyginti su A klasės orkaite. Vidutinis procentinis rodiklis, remiantis vidiniais laboratoriniais matavimais su produktais HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.

  4. 2 kg talpa skirta šaldytoms bulvytėms, vištienai, daržovėms, kepsniams... 8,3 l talpa skirta visam keptuvės tūriui

  5. Remiantis laboratoriniais vertinimais; kepama viena vištienos krūtinėlė (AF nustatymas 160 °C be pakaitinimo) arba lašišos filė (AF nustatymas 200 °C be pakaitinimo) ir lyginama su A klasės orkaite.