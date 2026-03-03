30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
HD9876/25
Rapid CombiAir technologija
Automatinio maisto gaminimo programos
Prijungiamas su „HomeID“ programėle
22 viename gaminimo funkcijos
Du viename garų ir kepimo rinkinys
Mėgaukitės skaniu maistu su iki 99 proc. mažiau pridėto riebalų.* Patentuota „Rapid CombiAir“ technologija su unikaliu žvaigždės formos dizainu naudoja sparčiausią dinaminį dvikryptį oro srautą, kuris cirkuliuoja aplink maistą ir per jį, užtikrindamas kad tolygų pagaminimo lygį ir tobulą tekstūrą viduje bei išorėje; paruoškite platų gardžių patiekalų asortimentą per 40 proc. trumpesnį laiką.**
Sistema parodo visą procesą. Naujos automatinio gaminimo programos pašalina įtampą skubiai gaminant maistą – tiesiog pasirinkite ingredientą ir „Airfryer Combi“ pasirūpins likusiu procesu.
Paverskite savo „Airfryer“ garintuvu – tiesiog įpilkite vandens į pagrindinį indą ir uždėkite garų dangtį. Mėgaukitės sveikai paruoštomis daržovėmis, gardžiais koldūnais, dimsamais ir ne tik.
Atsiliepimai
Palyginti su „Philips Airfryer“ HD9200
1 kg šviežių bulvyčių kepimas su 1 šaukštu aliejaus, palyginti su tradiciniu gruzdinimu su 2 l
Energijos sąnaudos kepant vieną vištą (AF nustatymas 160 °C, be išankstinio įkaitinimo) arba lašišos filė (200 °C, be išankstinio įkaitinimo) palyginti su A klasės orkaite. Vidutinis procentinis rodiklis, remiantis vidiniais laboratoriniais matavimais su produktais HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.
2 kg talpa skirta šaldytoms bulvytėms, vištienai, daržovėms, kepsniams... 8,3 l talpa skirta visam keptuvės tūriui
Remiantis laboratoriniais vertinimais; kepama viena vištienos krūtinėlė (AF nustatymas 160 °C be pakaitinimo) arba lašišos filė (AF nustatymas 200 °C be pakaitinimo) ir lyginama su A klasės orkaite.