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Visos serijos

  • Pirmasis „Airfryer“ priedas skirtas garinti ir kepti maišant
  • Pirmasis „Airfryer“ priedas skirtas garinti ir kepti maišant
  • Pirmasis „Airfryer“ priedas skirtas garinti ir kepti maišant
  • Pirmasis „Airfryer“ priedas skirtas garinti ir kepti maišant
  • Pirmasis „Airfryer“ priedas skirtas garinti ir kepti maišant
  • Pirmasis „Airfryer“ priedas skirtas garinti ir kepti maišant
  • Pirmasis „Airfryer“ priedas skirtas garinti ir kepti maišant
  • Pirmasis „Airfryer“ priedas skirtas garinti ir kepti maišant
  • Pirmasis „Airfryer“ priedas skirtas garinti ir kepti maišant
  • Pirmasis „Airfryer“ priedas skirtas garinti ir kepti maišant

„Airfryer“ XXL 8,3 l priedas2 dalių garinimo ir kepimo maišant rinkinys

HD9960/00

4.3

| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Pirmasis „Airfryer“ priedas skirtas garinti ir kepti maišant

Garinkite daržoves ir koldūnus, kepkite sveiką maistą visai šeimai. Unikalų 2 dalių garinimo ir kepimo maišant rinkinį sudaro kiniškos keptuvės formos indas jūsų mėgstamiausiems rytietiškiems patiekalams. Atraskite naujų kepimo būdų programėlėje „HomeID“.

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Suderinami produktai
„Philips” „Airfryer” 5000, garai, 7,2 l

„Philips” „Airfryer” 5000, garai, 7,2 l
Karšto oro gruzdintuvė

NA547/07

3000 serija

3000 serija
„Airfryer“ 7,2 l

NA342/00

„Airfryer Combi XXL Connected“

„Airfryer Combi XXL Connected“
„Airfryer Combi XXL Connected“

HD9876/90

7000 serija

7000 serija
„Airfryer Combi 8.3L Connected“

HD9876/20

7000 Series

7000 Series
„Airfryer Combi“ L

HD9875/90

Airfryer Combi

Airfryer Combi
7000 XXL Connected

HD9880/90

7000 serija

7000 serija
„Airfryer Combi“ 8,3 l su garinimo priedu

HD9876/25

„Premium“

„Premium“
„Airfryer XXL“

HD9870/20

Du nauji būdai naudotis „Airfryer“

Pirmasis „Airfryer“ priedas skirtas garinti ir kepti maišant

  • Garinkite daržoves ir koldūnus

  • Kepkite maišydami sveikus patiekalus

  • Unikali užrakto sistema maišymui

  • Pasisemkite įkvėpimo iš „HomeID“

Garinkite mėgstamas daržoves ir koldūnus

Garinkite mėgstamas daržoves ir koldūnus

Paverskite savo „Airfryer“ garintuvu: įpilkite vandens į kepimo maišant indą ir uždenkite garinimo dangčiu. Mėgaukitės sveikomis garintomis daržovėmis ir gardžiais koldūnais, dimsamais ir kitais patiekalais.

Kepkite maišydami gardžius rytietiškus patiekalus

Kepkite maišydami gardžius rytietiškus patiekalus

Gaminkite mėgstamus rytietiškus patiekalus unikaliame kiniškos keptuvės formos inde. Dėl išgaubto dugno jame lengva maišyti sudėtines dalis ir padažus, kad maistas būtų gražiai apskrudęs ir sodraus skonio. Idealiai tinka ir tradiciniam kepimui.

Atskleiskite tikrąjį savo namų potencialą su „HomeID“

Atskleiskite tikrąjį savo namų potencialą su „HomeID“

Pasisemkite maisto ir kavos gamybos idėjų iš daugiau kaip 500 receptų bei patarimų jūsų namams.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.3

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

16/01/2025

Lietuva

Lietuva

Puikiai garina!

Tik gavęs šį priedą, iškart puoliau gaminti garuose virtus BAO (su kiaulienos įdaru) - viskas pavyko idealiai! Puikiai išsigarino, gera BAO struktūra. Super

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

28/12/2024

Lietuva

Lietuva

Geras priedas

Geras priedas price musu xxl gruzdintuves. Koldunai pavyko

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

23/10/2024

Lietuva

Lietuva

Labai įdomus priedas

Labai įdomus priedas. Su juo gaminau koldūniukas ir gavosi labai skaniai :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

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