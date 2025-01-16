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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Pirmasis „Airfryer“ priedas skirtas garinti ir kepti maišant
Garinkite daržoves ir koldūnus, kepkite sveiką maistą visai šeimai. Unikalų 2 dalių garinimo ir kepimo maišant rinkinį sudaro kiniškos keptuvės formos indas jūsų mėgstamiausiems rytietiškiems patiekalams. Atraskite naujų kepimo būdų programėlėje „HomeID“.
NA547/07
NA342/00
HD9876/90
HD9876/20
HD9875/90
HD9880/90
HD9876/25
HD9870/20
Garinkite daržoves ir koldūnus
Kepkite maišydami sveikus patiekalus
Unikali užrakto sistema maišymui
Pasisemkite įkvėpimo iš „HomeID“
Paverskite savo „Airfryer“ garintuvu: įpilkite vandens į kepimo maišant indą ir uždenkite garinimo dangčiu. Mėgaukitės sveikomis garintomis daržovėmis ir gardžiais koldūnais, dimsamais ir kitais patiekalais.
Gaminkite mėgstamus rytietiškus patiekalus unikaliame kiniškos keptuvės formos inde. Dėl išgaubto dugno jame lengva maišyti sudėtines dalis ir padažus, kad maistas būtų gražiai apskrudęs ir sodraus skonio. Idealiai tinka ir tradiciniam kepimui.
Pasisemkite maisto ir kavos gamybos idėjų iš daugiau kaip 500 receptų bei patarimų jūsų namams.
4.3
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
MegstuGaminti
16/01/2025
Lietuva
Puikiai garina!
Tik gavęs šį priedą, iškart puoliau gaminti garuose virtus BAO (su kiaulienos įdaru) - viskas pavyko idealiai! Puikiai išsigarino, gera BAO struktūra. Super
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas
Simonas1985
28/12/2024
Lietuva
Geras priedas
Geras priedas price musu xxl gruzdintuves. Koldunai pavyko
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas
SiuMo
23/10/2024
Lietuva
Labai įdomus priedas
Labai įdomus priedas. Su juo gaminau koldūniukas ir gavosi labai skaniai :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas