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HD9876/20
„Rapid CombiAir“ technologija
Automatinio gaminimo programos
Gaminimo funkcijos „22 viename“
Prijungta prie „HomeID“
Krepšelis juda ant bėgelių – saugu, lengva ir patogu naudoti
Mėgaukitės skaniu maistu su iki 99 proc. mažiau pridėto riebalų.* Patentuota „Rapid CombiAir“ technologija su unikaliu žvaigždės formos dizainu naudoja sparčiausią dinaminį dvikryptį oro srautą, kuris cirkuliuoja aplink maistą ir per jį, užtikrindamas kad tolygų pagaminimo lygį ir tobulą tekstūrą viduje bei išorėje; paruoškite platų gardžių patiekalų asortimentą per 40 proc. trumpesnį laiką.**
Sistema parodo visą procesą. Naujos automatinio gaminimo programos pašalina įtampą skubiai gaminant maistą – tiesiog pasirinkite ingredientą ir „Airfryer Combi“ pasirūpins likusiu procesu.
Pasirinkite, nustatykite ir atsipalaiduokite. Pasirinkite receptą „HomeID“ programėlėje ir nusiųskite jį tiesiai į „Airfryer“. Stebėkite gaminimo eigą patogiai sėdėdami ant sofos. Daugiau nei 10 000 gardžių receptų, pritaikytų jūsų „Airfryer“, su aiškiais, nuosekliais nurodymais.***
Atsiliepimai
1 kg šviežių bulvyčių kepimas naudojant 1 valgomąjį šaukštą aliejaus, palyginti su tradiciniu kepimu naudojant 2 l aliejaus
palyginti su oro gruzdintuvėmis su „RapidAir“ technologija
Receptų skaičius priklauso nuo šalies
2 kg talpa skirta šaldytoms bulvytėms, vištienai, daržovėms, kepsniams... 8,3 l talpa skirta visam keptuvės tūriui
Remiantis laboratoriniais vertinimais; kepama viena vištienos krūtinėlė (AF nustatymas 160 °C be pakaitinimo) arba lašišos filė (AF nustatymas 200 °C be pakaitinimo) ir lyginama su A klasės orkaite.