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  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą.
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą.
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą.
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą.
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą.
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą.
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą.
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą.
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą.
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą.
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą.
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą.
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą.
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą.

7000 serija„Airfryer Combi 8.3L Connected“

HD9876/20

Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą.
Gaminimas tapo greitesnis ir išmanesnis su pažangiausia „Rapid CombiAir“ technologija. Vienu mygtuko paspaudimu pradėkite gaminti pagal receptus, išsaugotus „HomeID“ programėlėje ir „Auto-Cook“ programose.
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Neįtikėtinai paprasta – ir visada tobuli rezultatai.

Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą.

  • „Rapid CombiAir“ technologija

  • Automatinio gaminimo programos

  • Gaminimo funkcijos „22 viename“

  • Prijungta prie „HomeID“

  • Krepšelis juda ant bėgelių – saugu, lengva ir patogu naudoti

Technologija „Rapid CombiAir“ suteikia daugiau skonio ir įvairovės

Technologija „Rapid CombiAir“ suteikia daugiau skonio ir įvairovės

Mėgaukitės skaniu maistu su iki 99 proc. mažiau pridėto riebalų.* Patentuota „Rapid CombiAir“ technologija su unikaliu žvaigždės formos dizainu naudoja sparčiausią dinaminį dvikryptį oro srautą, kuris cirkuliuoja aplink maistą ir per jį, užtikrindamas kad tolygų pagaminimo lygį ir tobulą tekstūrą viduje bei išorėje; paruoškite platų gardžių patiekalų asortimentą per 40 proc. trumpesnį laiką.**

Automatinio kepimo programos nurodo, kaip pasiekti geriausius rezultatus

Automatinio kepimo programos nurodo, kaip pasiekti geriausius rezultatus

Sistema parodo visą procesą. Naujos automatinio gaminimo programos pašalina įtampą skubiai gaminant maistą – tiesiog pasirinkite ingredientą ir „Airfryer Combi“ pasirūpins likusiu procesu.

„HomeID“ įsimena jūsų pomėgius ir įkvepia sveikai gaminti

„HomeID“ įsimena jūsų pomėgius ir įkvepia sveikai gaminti

Pasirinkite, nustatykite ir atsipalaiduokite. Pasirinkite receptą „HomeID“ programėlėje ir nusiųskite jį tiesiai į „Airfryer“. Stebėkite gaminimo eigą patogiai sėdėdami ant sofos. Daugiau nei 10 000 gardžių receptų, pritaikytų jūsų „Airfryer“, su aiškiais, nuosekliais nurodymais.***

Techninės savybės

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. 1 kg šviežių bulvyčių kepimas naudojant 1 valgomąjį šaukštą aliejaus, palyginti su tradiciniu kepimu naudojant 2 l aliejaus

  2. palyginti su oro gruzdintuvėmis su „RapidAir“ technologija

  3. Receptų skaičius priklauso nuo šalies

  4. 2 kg talpa skirta šaldytoms bulvytėms, vištienai, daržovėms, kepsniams... 8,3 l talpa skirta visam keptuvės tūriui

  5. Remiantis laboratoriniais vertinimais; kepama viena vištienos krūtinėlė (AF nustatymas 160 °C be pakaitinimo) arba lašišos filė (AF nustatymas 200 °C be pakaitinimo) ir lyginama su A klasės orkaite.