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  • Mūsų pažangiausias „Airfryer“ su interneto ryšiu
  • Mūsų pažangiausias „Airfryer“ su interneto ryšiu
  • Mūsų pažangiausias „Airfryer“ su interneto ryšiu
  • Mūsų pažangiausias „Airfryer“ su interneto ryšiu
  • Mūsų pažangiausias „Airfryer“ su interneto ryšiu
  • Mūsų pažangiausias „Airfryer“ su interneto ryšiu
  • Mūsų pažangiausias „Airfryer“ su interneto ryšiu
  • Mūsų pažangiausias „Airfryer“ su interneto ryšiu
  • Mūsų pažangiausias „Airfryer“ su interneto ryšiu
  • Mūsų pažangiausias „Airfryer“ su interneto ryšiu
  • Mūsų pažangiausias „Airfryer“ su interneto ryšiu
  • Mūsų pažangiausias „Airfryer“ su interneto ryšiu
  • Mūsų pažangiausias „Airfryer“ su interneto ryšiu
  • Mūsų pažangiausias „Airfryer“ su interneto ryšiu

„Airfryer Combi XXL Connected“„Airfryer Combi XXL Connected“

HD9876/90

1
| (1) Apžvalga
Mūsų pažangiausias „Airfryer“ su interneto ryšiu
Originalaus „Airfryer“ gamintojai pasirūpino, kad mūsų naujausios kartos įrenginių naudotojams kiltų kuo mažiau neaiškumų ir rezultatai kiekvienąkart būtų nepriekaištingi. Nebereikia rūpintis kepimo laiku, temperatūra ir oro greičio nustatymais – viską atliks mūsų išmanioji sistema!
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Lengvam kepimui ir nepriekaištingiems rezultatams

Mūsų pažangiausias „Airfryer“ su interneto ryšiu

  • „Rapid CombiAir“

  • Automatinio gaminimo programos

  • Prijungta prie „HomeID“

  • Gaminimo funkcijos „22 viename“

  • Krepšelis juda ant bėgelių – saugu, lengva ir patogu naudoti

Technologija „Rapid CombiAir“ suteikia daugiau skonio ir įvairovės galimybių

Technologija „Rapid CombiAir“ suteikia daugiau skonio ir įvairovės galimybių

Mūsų unikali, patentuota technologija užtikrina greičiausią oro srautą* ir reguliuoja oro greitį, kad maistas keptų tolygiai. Pasirinkite mažą oro srautą, kad švelniai iškeptumėte kepsnį, lėtai išvirtumėte troškinį ir troškintumėte mėsą. Didelio, mažo ir dinaminio oro srauto kepimo galimybės užtikrina, kad maistas visada bus gardžiai minkštas viduje, o jo išorė – pageidaujamo traškumo.

Pasirinkite, nustatykite ir atsipalaiduokite

Pasirinkite, nustatykite ir atsipalaiduokite

Pasirinkite receptą programėlėje „HomeID“ ir nusiųskite jį į „Airfryer“. Stebėkite savo kūrinio gamybos eigą patogiai įsitaisę ant sofos.

Atskleiskite tikrąjį savo namų potencialą su „HomeID“

Atskleiskite tikrąjį savo namų potencialą su „HomeID“

Pasisemkite maisto ir kavos gamybos idėjų iš daugiau kaip 500 receptų bei patarimų jūsų namams.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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1.0

iš 5

1

Apžvalga

5
4
3
2

19/05/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Не працює з мобільним додатком Компанія Філіпс проблему не усунула. Вимушений був зробити повернення та придбати іншу модель

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginta su „Philips Airfryer“ HD9200

  2. 1 kg šviežių bulvyčių kepimas naudojant 1 valgomąjį šaukštą aliejaus, palyginti su tradiciniu kepimu naudojant 2 l aliejaus

  3. Energijos sąnaudos gaminant vieną vištienos gabalą (AF nustatymas 160 C be įkaitinimo) arba lašišos filė (200 C, be įkaitinimo), palyginti su A klasės orkaite. Vidutiniai procentiniai dydžiai, pagrįsti vidiniais laboratoriniais matavimais, naudojant HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 gaminius.