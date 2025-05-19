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HD9876/90
„Rapid CombiAir“
Automatinio gaminimo programos
Prijungta prie „HomeID“
Gaminimo funkcijos „22 viename“
Krepšelis juda ant bėgelių – saugu, lengva ir patogu naudoti
Mūsų unikali, patentuota technologija užtikrina greičiausią oro srautą* ir reguliuoja oro greitį, kad maistas keptų tolygiai. Pasirinkite mažą oro srautą, kad švelniai iškeptumėte kepsnį, lėtai išvirtumėte troškinį ir troškintumėte mėsą. Didelio, mažo ir dinaminio oro srauto kepimo galimybės užtikrina, kad maistas visada bus gardžiai minkštas viduje, o jo išorė – pageidaujamo traškumo.
Pasirinkite receptą programėlėje „HomeID“ ir nusiųskite jį į „Airfryer“. Stebėkite savo kūrinio gamybos eigą patogiai įsitaisę ant sofos.
Pasisemkite maisto ir kavos gamybos idėjų iš daugiau kaip 500 receptų bei patarimų jūsų namams.
1.0
iš 5
1
Apžvalga
Baracuda15
19/05/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Не працює з мобільним додатком Компанія Філіпс проблему не усунула. Вимушений був зробити повернення та придбати іншу модель
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)
Palyginta su „Philips Airfryer“ HD9200
1 kg šviežių bulvyčių kepimas naudojant 1 valgomąjį šaukštą aliejaus, palyginti su tradiciniu kepimu naudojant 2 l aliejaus
Energijos sąnaudos gaminant vieną vištienos gabalą (AF nustatymas 160 C be įkaitinimo) arba lašišos filė (200 C, be įkaitinimo), palyginti su A klasės orkaite. Vidutiniai procentiniai dydžiai, pagrįsti vidiniais laboratoriniais matavimais, naudojant HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 gaminius.