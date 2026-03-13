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„Airfryer Combi XXL Connected“ „Airfryer Combi XXL Connected“

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„Airfryer Combi XXL Connected“„Airfryer Combi XXL Connected“

HD9876/90

„Airfryer Combi XXL Connected“ „Airfryer Combi XXL Connected“

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Vadovai ir dokumentacija

UK Declaration of Conformity

  • PDF fail., 498.5 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fail., 206 kB
  • 24 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

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