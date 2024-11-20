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HD9875/90
Sveikas gaminimas
Automatinio gaminimo programos
Gaminimo funkcijos „22 viename“
Prijungta prie „HomeID“
Krepšelis juda ant bėgelių – saugu, lengva ir patogu naudoti
Mėgaukitės skaniu maistu su iki 99 proc. mažiau pridėto riebalų.* Patentuota „Rapid CombiAir“ technologija su unikaliu žvaigždės formos dizainu naudoja sparčiausią dinaminį dvikryptį oro srautą, kuris cirkuliuoja aplink maistą ir per jį, užtikrindamas kad tolygų pagaminimo lygį ir tobulą tekstūrą viduje bei išorėje; paruoškite platų gardžių patiekalų asortimentą per 40 proc. trumpesnį laiką.**
Sistema parodo visą procesą. Naujos automatinio gaminimo programos pašalina įtampą skubiai gaminant maistą – tiesiog pasirinkite ingredientą ir „Airfryer Combi“ pasirūpins likusiu procesu.
Pasirinkite, nustatykite ir atsipalaiduokite. Pasirinkite receptą „HomeID“ programėlėje ir nusiųskite jį tiesiai į „Airfryer“. Stebėkite gaminimo eigą patogiai sėdėdami ant sofos. Daugiau nei 10 000 gardžių receptų, pritaikytų jūsų „Airfryer“, su aiškiais, nuosekliais nurodymais.***
3.8
iš 5
4
Atsiliepimai
BackToMyBody
20/11/2024
Česká republika
Rodinná fritéza
Jako nutriční terapeutka jsem z Philips Airfryer Combi XXL opravdu nadšená. Nabízí skvělou možnost, jak připravit zdravá jídla s minimem tuku, aniž by ztratila chuť nebo strukturu. Díky velké kapacitě je ideální pro rodiny, zaručí perfektně křupavý povrch a šťavnatý vnitřek. Oceňuji také rychlost přípravy a jednoduchou údržbu – většinu dílů stačí dát do myčky. Doporučuji každému, kdo hledá pohodlný a zdravější způsob vaření.
Argumentai už
velikost, aplikace HomeId s recepty, minimum tuku, rychlost přípravy, chutnost a křupavost
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
StenliB
01/06/2024
България
Модерен, удобен и мултифункционален.
Изключително разумна инвестиция. Отлично качество на приготвената храна, спестява време и допълнителни усилия. Най-често използвания уред от цялото семейство.
Argumentai už
Удобен и практичен.
Argumentai prieš
Няма.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected
Raduza007
21/11/2023
Česká republika
Super člen domácnosti až na absenci teploměru.
Naprosto ideální pro velkou rodinu. Pečené kuře je jak z grilu. Zatím jsem nenašla nic co by mi vadilo, co se přípravy jídla týká. Jediné co mne opravdu zklamalo, že balení neobsahuje teploměr. Proto jedna hvězda dolů. Nikde nebylo uvedeno, a kvůli teploměru jsem čekala, až bude tato fritéza dostupná, jinak bych si koupila jinou. Za cenu 10.500,- je opravdu smutné, že tam teploměr není. Dokupovala jsem rovnou grilovací podložku s jehlicemi na špízy (na podložce je super grilovaný sýr halloumi) a xxl nádobu se silikonovými muffiny.
Argumentai už
Velikost
Argumentai prieš
Teploměr není součástí balení :-(
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
1 kg šviežių bulvyčių kepimas naudojant 1 valgomąjį šaukštą aliejaus, palyginti su tradiciniu kepimu naudojant 2 l aliejaus
palyginti su oro gruzdintuvėmis su „RapidAir“ technologija
Receptų skaičius priklauso nuo šalies
2 kg talpa skirta šaldytoms bulvytėms, vištienai, daržovėms, kepsniams... 8,3 l talpa skirta visam keptuvės tūriui
Remiantis laboratoriniais vertinimais; kepama viena vištienos krūtinėlė (AF nustatymas 160 °C be pakaitinimo) arba lašišos filė (AF nustatymas 200 °C be pakaitinimo) ir lyginama su A klasės orkaite.