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  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą
  • Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą

7000 Series„Airfryer Combi“ L

HD9875/90

3.8
| (4) Atsiliepimai
Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą
Gaminimas tapo greitesnis ir išmanesnis su pažangiausia „Rapid CombiAir“ technologija. Vienu mygtuko paspaudimu pradėkite gaminti pagal receptus, išsaugotus „HomeID“ programėlėje ir „Auto-Cook“ programose.
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Neįtikėtinai paprasta – ir visada tobuli rezultatai.

Geriausia gaminimo patirtis – kiekvieną kartą

  • Sveikas gaminimas

  • Automatinio gaminimo programos

  • Gaminimo funkcijos „22 viename“

  • Prijungta prie „HomeID“

  • Krepšelis juda ant bėgelių – saugu, lengva ir patogu naudoti

Technologija „Rapid CombiAir“ suteikia daugiau skonio ir įvairovės

Technologija „Rapid CombiAir“ suteikia daugiau skonio ir įvairovės

Mėgaukitės skaniu maistu su iki 99 proc. mažiau pridėto riebalų.* Patentuota „Rapid CombiAir“ technologija su unikaliu žvaigždės formos dizainu naudoja sparčiausią dinaminį dvikryptį oro srautą, kuris cirkuliuoja aplink maistą ir per jį, užtikrindamas kad tolygų pagaminimo lygį ir tobulą tekstūrą viduje bei išorėje; paruoškite platų gardžių patiekalų asortimentą per 40 proc. trumpesnį laiką.**

Automatinio kepimo programos nurodo, kaip pasiekti geriausius rezultatus

Automatinio kepimo programos nurodo, kaip pasiekti geriausius rezultatus

Sistema parodo visą procesą. Naujos automatinio gaminimo programos pašalina įtampą skubiai gaminant maistą – tiesiog pasirinkite ingredientą ir „Airfryer Combi“ pasirūpins likusiu procesu.

„HomeID“ įsimena jūsų pomėgius ir įkvepia sveikai gaminti

„HomeID“ įsimena jūsų pomėgius ir įkvepia sveikai gaminti

Pasirinkite, nustatykite ir atsipalaiduokite. Pasirinkite receptą „HomeID“ programėlėje ir nusiųskite jį tiesiai į „Airfryer“. Stebėkite gaminimo eigą patogiai sėdėdami ant sofos. Daugiau nei 10 000 gardžių receptų, pritaikytų jūsų „Airfryer“, su aiškiais, nuosekliais nurodymais.***

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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3.8

iš 5

4

Atsiliepimai

3
2

20/11/2024

Česká republika

Česká republika

Rodinná fritéza

Jako nutriční terapeutka jsem z Philips Airfryer Combi XXL opravdu nadšená. Nabízí skvělou možnost, jak připravit zdravá jídla s minimem tuku, aniž by ztratila chuť nebo strukturu. Díky velké kapacitě je ideální pro rodiny, zaručí perfektně křupavý povrch a šťavnatý vnitřek. Oceňuji také rychlost přípravy a jednoduchou údržbu – většinu dílů stačí dát do myčky. Doporučuji každému, kdo hledá pohodlný a zdravější způsob vaření.

Argumentai už

velikost, aplikace HomeId s recepty, minimum tuku, rychlost přípravy, chutnost a křupavost

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

01/06/2024

България

България

Модерен, удобен и мултифункционален.

Изключително разумна инвестиция. Отлично качество на приготвената храна, спестява време и допълнителни усилия. Най-често използвания уред от цялото семейство.

Argumentai už

Удобен и практичен.

Argumentai prieš

Няма.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected

21/11/2023

Česká republika

Česká republika

Super člen domácnosti až na absenci teploměru.

Naprosto ideální pro velkou rodinu. Pečené kuře je jak z grilu. Zatím jsem nenašla nic co by mi vadilo, co se přípravy jídla týká. Jediné co mne opravdu zklamalo, že balení neobsahuje teploměr. Proto jedna hvězda dolů. Nikde nebylo uvedeno, a kvůli teploměru jsem čekala, až bude tato fritéza dostupná, jinak bych si koupila jinou. Za cenu 10.500,- je opravdu smutné, že tam teploměr není. Dokupovala jsem rovnou grilovací podložku s jehlicemi na špízy (na podložce je super grilovaný sýr halloumi) a xxl nádobu se silikonovými muffiny.

Argumentai už

Velikost

Argumentai prieš

Teploměr není součástí balení :-(

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

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Atsakomybės apribojimai

  1. 1 kg šviežių bulvyčių kepimas naudojant 1 valgomąjį šaukštą aliejaus, palyginti su tradiciniu kepimu naudojant 2 l aliejaus

  2. palyginti su oro gruzdintuvėmis su „RapidAir“ technologija

  3. Receptų skaičius priklauso nuo šalies

  4. 2 kg talpa skirta šaldytoms bulvytėms, vištienai, daržovėms, kepsniams... 8,3 l talpa skirta visam keptuvės tūriui

  5. Remiantis laboratoriniais vertinimais; kepama viena vištienos krūtinėlė (AF nustatymas 160 °C be pakaitinimo) arba lašišos filė (AF nustatymas 200 °C be pakaitinimo) ir lyginama su A klasės orkaite.