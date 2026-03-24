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7000 Series „Airfryer Combi“ L
Palaikymas
HD9875/90
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EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Airfryer HD9875
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Ar gali daugiau nei vienas asmuo prisijungti prie „Philips“ virtuvės prietaiso?
Kodėl mano „Philips AirFryer“ pypsi maisto ruošimo metu?
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Kur galiu rasti „Philips Airfryer“ skirtų receptų?
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“2 sluoksnių kepimo rinkinys
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“Pusryčių rinkinys
Priedas „Airfryer“ 8,3 l3 dalių maisto skirtuvas
„Airfryer“ XXL 8,3 l priedas2 dalių garinimo ir kepimo maišant rinkinys
Priedas „Airfryer“ 8,3 lPlokštė kepti picoms ir kepsniams
„Philips Airfryer“ priedaiŠeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
Negaliu valdyti „Philips“ virtuvės prietaiso programėle „HomeID“
„Philips“ virtuvės prietaiso nustatymas iš naujo ir visos informacijos ištrynimas
Negaliu prijungti „Philips“ virtuvės prietaiso prie programėlės „NutriU“
Susisiekimas su „Philips“
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