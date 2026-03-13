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Maisto ruošimas
Visos serijos
7000 serija „Airfryer Combi“ 8,3 l su garinimo priedu
Palaikymas
HD9876/25
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UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Kodėl mano „Philips AirFryer“ pypsi maisto ruošimo metu?
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“2 sluoksnių kepimo rinkinys
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“Pusryčių rinkinys
Priedas „Airfryer“ 8,3 l3 dalių maisto skirtuvas
„Airfryer“ XXL 8,3 l priedas2 dalių garinimo ir kepimo maišant rinkinys
Priedas „Airfryer“ 8,3 lPlokštė kepti picoms ir kepsniams
„Philips Airfryer“ priedaiŠeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
Mano „Philips Airfryer“ neveikia arba neįsijungia
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