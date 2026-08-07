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„Philips Airfryer“ priedai Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
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HD9956/00
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Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys yra tobulas priedas, norint padidinti 7000 serijos „Airfryer Combi XXL“ arba „Premium XXL“ universalumą. Kepkite skanią duoną, apkepus, ruoškite troškinius, karius, virkite sriubas, gaminkite tortus, pyragėlius… ir dar daugiau!