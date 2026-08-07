GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

„Philips Airfryer“ priedai Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys

Palaikymas

„Philips Airfryer“ priedaiŠeimai skirto dydžio kepimo rinkinys

HD9956/00

„Philips Airfryer“ priedai Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys yra tobulas priedas, norint padidinti 7000 serijos „Airfryer Combi XXL“ arba „Premium XXL“ universalumą. Kepkite skanią duoną, apkepus, ruoškite troškinius, karius, virkite sriubas, gaminkite tortus, pyragėlius… ir dar daugiau!

  • PDF fail.
  • 7 August 2026