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„Premium“ „Airfryer XXL“

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„Premium“„Airfryer XXL“

HD9870/20

„Premium“ „Airfryer XXL“

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Vadovai ir dokumentacija

Airfryer HD986X HD987X sDFU EU

  • PDF fail., 6.4 MB
  • 13 March 2026

03 EDC_HD9870 - English (US)

  • PDF fail., 634.8 kB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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