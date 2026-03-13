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„Premium“ „Airfryer XXL“
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HD9870/20
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Airfryer HD986X HD987X sDFU EU
03 EDC_HD9870 - English (US)
Visi (13)
Kaip naudoti „Philips AirFryer“ išankstinius nustatymus?
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Kur galiu rasti „Philips Airfryer“ skirtų receptų?
Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Ar „Philips Airfryer“ galima naudoti kepimo popierių ir foliją?
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“2 sluoksnių kepimo rinkinys
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“Pusryčių rinkinys
Priedas „Airfryer“ 8,3 l3 dalių maisto skirtuvas
„Airfryer“ XXL 8,3 l priedas2 dalių garinimo ir kepimo maišant rinkinys
Priedas „Airfryer“ 8,3 lPlokštė kepti picoms ir kepsniams
„Airfryer“ priedasKepsninės rinkinys XXL
„Philips Airfryer“ priedaiŠeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
„Philips Airfryer“ laikmatis užstrigo ir neskaičiuoja atgal.
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