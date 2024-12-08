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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Prijungta prie programėlės „HomeID“
„16-in-1 AirFryer“
7,2 l (1,4 kg)
„Rapid Air“ technologija
Pridedamas kepimo dėklas
Intuityvi „HomeID“ programėlė sklandžiai susiejama su „Airfryer“, todėl ji tampa nepakeičiamu maisto ruošimo palydovu. Galite neapsiriboti sveiku kepimu, atrasti įdomių ir skanių naujų receptų ir net nuotoliniu būdu per programėlę stebėti, kaip gaminamas maistas.
Naujoji „Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected“ turi 16 skirtingų gaminimo funkcijų: joje galima kepinti, kepti, kepti ant grotelių, skrudinti, džiovinti, atitirpinti, pašildyti, fermentuoti ir daug daugiau.
Atraskite šimtus gardžių, skanių, greitų ir sveikų receptų, kuriuos galite pagaminti savo „Airfryer“. „HomeID“ receptus prižiūri mitybos specialistai, todėl nebereikia kasdien sukti galvos, ar pasirinkimas tinkamas.
4.9
iš 5
22
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Хабіб
08/12/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Дуже гаражна річ.
Зручна у використанні, швидко і смачно готує. Рекомендую.
Argumentai už
+
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9285/93 XXL Connected серії 5000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9285/93 XXL Connected серії 5000
agv0512
12/07/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Даний пристрій круто розширює. можливості
Це абсолютно новий по своїм можливостям і способу приготування їжі пристрій. Відкриває нові можливості обробки продуктів. Береже час господині, додає ассортимент і збільшує якість приготування.
Argumentai už
Так
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9285/93 XXL Connected серії 5000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9285/93 XXL Connected серії 5000
NataOK
14/04/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Задоволені покупкою на всі 100!
Мультипіч - крута штука! Подарувала чоловікові на ДР, готовить зараз кожного дня! Особливо йому сподобалося управління через WI-FI.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9285/93 XXL Connected серії 5000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9285/93 XXL Connected серії 5000
Receptų skaičius priklauso nuo šalies
Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje
Vidutiniai procentiniai dydžiai, apskaičiuoti remiantis vidiniais laboratoriniais šių gaminių vertinimais: HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880