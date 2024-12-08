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  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas

„Airfryer“„5000 Series XXL Connected“

HD9285/93

4.9
| (22) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
„Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected“ – tai jūsų kasdienis maisto gaminimo draugas, su kuriuo bet kurią savaitės dieną be vargo pagaminsite maistingą, subalansuotą ir puikaus skonio maistą visai šeimai.
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Susiekite su „HomeID“ programėle, kad kasdien turėtumėte kulinarinių idėjų

Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas

  • Prijungta prie programėlės „HomeID“

  • „16-in-1 AirFryer“

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • „Rapid Air“ technologija

  • Pridedamas kepimo dėklas

Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo šeimai kompanionas

Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo šeimai kompanionas

Intuityvi „HomeID“ programėlė sklandžiai susiejama su „Airfryer“, todėl ji tampa nepakeičiamu maisto ruošimo palydovu. Galite neapsiriboti sveiku kepimu, atrasti įdomių ir skanių naujų receptų ir net nuotoliniu būdu per programėlę stebėti, kaip gaminamas maistas.

Visiškas universalumas ir daugiafunkciškumas vienoje oro gruzdintuvėje

Visiškas universalumas ir daugiafunkciškumas vienoje oro gruzdintuvėje

Naujoji „Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected“ turi 16 skirtingų gaminimo funkcijų: joje galima kepinti, kepti, kepti ant grotelių, skrudinti, džiovinti, atitirpinti, pašildyti, fermentuoti ir daug daugiau.

Skanūs „AirFryer“ receptai sveikai gyvensenai kiekvieną dieną

Skanūs „AirFryer“ receptai sveikai gyvensenai kiekvieną dieną

Atraskite šimtus gardžių, skanių, greitų ir sveikų receptų, kuriuos galite pagaminti savo „Airfryer“. „HomeID“ receptus prižiūri mitybos specialistai, todėl nebereikia kasdien sukti galvos, ar pasirinkimas tinkamas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

22

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

08/12/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Дуже гаражна річ.

Зручна у використанні, швидко і смачно готує. Рекомендую.

Argumentai už

+

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9285/93 XXL Connected серії 5000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9285/93 XXL Connected серії 5000

12/07/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Даний пристрій круто розширює. можливості

Це абсолютно новий по своїм можливостям і способу приготування їжі пристрій. Відкриває нові можливості обробки продуктів. Береже час господині, додає ассортимент і збільшує якість приготування.

Argumentai už

Так

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9285/93 XXL Connected серії 5000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9285/93 XXL Connected серії 5000

14/04/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Задоволені покупкою на всі 100!

Мультипіч - крута штука! Подарувала чоловікові на ДР, готовить зараз кожного дня! Особливо йому сподобалося управління через WI-FI.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9285/93 XXL Connected серії 5000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9285/93 XXL Connected серії 5000

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Atsakomybės apribojimai

  1. Receptų skaičius priklauso nuo šalies

  2. Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje

  3. Vidutiniai procentiniai dydžiai, apskaičiuoti remiantis vidiniais laboratoriniais šių gaminių vertinimais: HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880