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„Airfryer“ priedas Kepsninės rinkinys XXL

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„Airfryer“ priedasKepsninės rinkinys XXL

HD9959/00

„Airfryer“ priedas Kepsninės rinkinys XXL

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Su šiuo išskirtiniu „Philips Airfryer“ kepsninės rinkiniu galite gaminti mėgstamiausius ant kepsninės ruošiamus patiekalus. Meistriškai kepkite skanią mėsą ir daržoves lengvai, greitai ir sveikai.

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  • 26 July 2026

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