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„Airfryer“ priedas Kepsninės rinkinys XXL
Palaikymas
HD9959/00
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Su šiuo išskirtiniu „Philips Airfryer“ kepsninės rinkiniu galite gaminti mėgstamiausius ant kepsninės ruošiamus patiekalus. Meistriškai kepkite skanią mėsą ir daržoves lengvai, greitai ir sveikai.
Visi (10)
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Ar „Philips Airfryer“ galima naudoti kepimo popierių ir foliją?
Kaip ir kada naudoti aliejų „Philips Airfryer“?
Kokias šaldytas bulvytes galima gaminti „Philips Airfryer“?
Programėlė „Philips HomeID“ užsidarė arba sutriko
„Philips Airfryer“ kelia triukšmą
„Philips Airfryer“ ruoštas maistas ne toks traškus, kaip tikėtasi
Mano „Philips Airfryer“ neveikia arba neįsijungia
Lupasi „Philips Airfryer“ keptuvės arba krepšio danga