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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Traški ir minkšta tekstūra – iki 90 % mažiau riebalų
Kepkite karštu oru ir garinkite, kad patiekalai būtų tolygiai pagaminti, be pridegimų
Garinkite iki tobulumo, kad gautumėte švelnią, rafinuotą tekstūrą
Atsisveikinkite su riebalų nuosėdomis naudodami valymo garais funkciją
Unikalios žvaigždės formos „RapidAir Plus“ technologija cirkuliuoja karštą orą aplink maistą greitesniu srautu, užtikrindama tolygų kepimą tiek viduje, tiek išorėje, kad galėtumėte gardžiuotis skaniu naminiu maistu.
9 l gruzdintuvė su 2 krepšeliais ir garų funkcija: 6 l stalčius pagrindiniams patiekalams, bulvytėms ir mėgstamiausiems patiekalams ir 3 l stalčius garnyrams ir užkandžiams. Jame telpa iki 1100 g bulvyčių, 1600 g daržovių arba 12 vištienos blauzdelių. Didžiajame krepšelyje taip pat telpa visa 1,2 kg sverianti višta
Automatiškai sinchronizuokite gaminimo laiką dviejuose krepšeliuose, kad patiekalai būtų paruošti tuo pačiu metu
3.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Crazykmanx
18/01/2026
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Виріб має чудові функції
Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
08/11/2025
Україна
Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Yarik88
28/02/2026
Україна
Мультипіч Philips NA555/00
Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
¹ Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje pagamintomis bulvytėmis
² Išorinis laboratorinis matavimas, pagrįstas vitamino C kiekiu brokoliuose
³ Kad pasiektumėte optimalių rezultatų, po kiekvieno naudojimo 15 min. naudokite valymo garais funkciją dideliame krepšelyje
⁴ Lyginama 80 min. viso viščiuko kepimo naudojant garų ir gruzdinimo oru funkciją trukmė su kepimo naudojant tik gruzdinimo oru funkciją trukme
⁵ Išorinis skonio bandymas su 30 gruzdintuvės naudotojų
⁶ Vidinis laboratorinis matavimas NA55x su dešrelėmis, lyginant su A klasės orkaitės naudojimu. Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo recepto
⁷ Vištienos blauzdelė: iki 40 proc. mažiau riebalų nei žalioje