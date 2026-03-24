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5000 serija Dviejų krepšelių gruzdintuvė
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UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
Visi (13)
Kodėl mano „Philips AirFryer“ pypsi maisto ruošimo metu?
Iš „Philips AirFryer“ sklinda plastiko kvapas
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Kur galiu rasti „Philips Airfryer“ skirtų receptų?
Priedas „Airfryer“ 6,2 lKepimo ant grotelių rinkinys
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“2 sluoksnių kepimo rinkinys
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“Pusryčių rinkinys
Priedas „Airfryer“ 3,2 ir 4,2 lKepimo ant grotelių rinkinys
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys XXL
„Airfryer“ priedas
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys XL
„Airfryer“ priedasXXL vakarėlių meistro rinkinys
„Philips Airfryer“ rodo brūkšnelius arba klaidos kodą
Programėlė „Philips HomeID“ užsidarė arba sutriko
Programėlės „HomeID“ programų prietaisų sąraše nėra „Philips AirFryer“.
„Philips Airfryer“ kelia triukšmą
„Philips Airfryer“ ruoštas maistas ne toks traškus, kaip tikėtasi
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