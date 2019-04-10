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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Vakarėlių meistro rinkinys
1 dviaukštis priedas
1 maisto skirtukas
Padidinkite „Airfryer“ gaminimo galimybes naudodami dviaukštį priedą. Lengviau, greičiau ir sveikiau kepkite, skrudinkite ar kepinkite suvožtinius, vištienos sparnelius, žuvį ir kt.
Atskirkite „Airfryer“ kepimo erdvę maisto skirtuko priedu, kad būtų dar universaliau. Kepkite, apkepkite ar skrudinkite skirtingus maisto produktus vienu metu jų nesumaišydami.
Begalinis įkvėpimas su „Philips NutriU“ receptais iš mūsų ekspertų virėjų ir milijonų naudotojų, kad praplėstumėte savo maisto gaminimo repertuarą. Kuo daugiau naudojate „NutriU“, tuo daugiau suasmenintų rekomendacijų gaunate.*
4.4
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Таня22
10/04/2019
Україна
Удобная решетка
Пользуюсь решеткой с удовольствием. Крепкая, моется отлично. Не царапается. Продукты можно готовить в два слоя. Можно еще использовать шампура к ней.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Bezva při přípravě více druhů jídla
Dole se fritují krokety a nahoře hermelín, mňam, vše je teplé a podává se najednou, oddělovač zase rozdělí např. hranolky a krokety...
Argumentai už
nejlepší materiál, myčka vše umyje, takže bomba
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
Šuli 59
27/02/2023
Slovensko
Patvirtintas pirkėjas
Produkt má skvelé funkcie,zdravé varenie,rýchle va
Odporúčam všetkým, ktorí mali predtým klasickú fritézu,je to omnoho lepšie a zdravšie varenie
Argumentai už
Rýchle a zdravé varenie
Argumentai prieš
Trošku ťažšia údržba pri pečení mäsa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek
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