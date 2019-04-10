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  • Vakarėlių meistro rinkinys
  • Vakarėlių meistro rinkinys
  • Vakarėlių meistro rinkinys
  • Vakarėlių meistro rinkinys
  • Vakarėlių meistro rinkinys
  • Vakarėlių meistro rinkinys
  • Vakarėlių meistro rinkinys
  • Vakarėlių meistro rinkinys
  • Vakarėlių meistro rinkinys
  • Vakarėlių meistro rinkinys

„Airfryer“ priedasXXL vakarėlių meistro rinkinys

HD9950/00

4.4
| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Vakarėlių meistro rinkinys
Su šiuo specialiu „Philips Airfryer“ vakarėlių meistro rinkiniu suorganizuosite linksmą ir sveiką vakarėlį su visais savo mėgstamais vakarėlių patiekalais. Maksimaliai padidinkite „Airfryer“ gaminimo vietų skaičių, naudodami dviejų aukštų priedą ir maisto separatorių.
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Suderinami produktai
5000 serija

5000 serija
Dviejų krepšelių gruzdintuvė

NA551/00

5000 serija

5000 serija
Dviejų krepšelių gruzdintuvė

NA552/00

Priedai ir patarimai, kaip gaminti vakarėliams su „Airfryer“

Vakarėlių meistro rinkinys

  • Vakarėlių meistro rinkinys

  • 1 dviaukštis priedas

  • 1 maisto skirtukas

Padvigubinkite kepimo paviršių su dviaukščiu priedu

Padvigubinkite kepimo paviršių su dviaukščiu priedu

Padidinkite „Airfryer“ gaminimo galimybes naudodami dviaukštį priedą. Lengviau, greičiau ir sveikiau kepkite, skrudinkite ar kepinkite suvožtinius, vištienos sparnelius, žuvį ir kt.

Atskirkite „Airfryer“ kepimo erdvę maisto skirtuku

Atskirkite „Airfryer“ kepimo erdvę maisto skirtuku

Atskirkite „Airfryer“ kepimo erdvę maisto skirtuko priedu, kad būtų dar universaliau. Kepkite, apkepkite ar skrudinkite skirtingus maisto produktus vienu metu jų nesumaišydami.

Kasdienis asmeninis įkvėpimas

Kasdienis asmeninis įkvėpimas

Begalinis įkvėpimas su „Philips NutriU“ receptais iš mūsų ekspertų virėjų ir milijonų naudotojų, kad praplėstumėte savo maisto gaminimo repertuarą. Kuo daugiau naudojate „NutriU“, tuo daugiau suasmenintų rekomendacijų gaunate.*

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
1

10/04/2019

Україна

Україна

Удобная решетка

Пользуюсь решеткой с удовольствием. Крепкая, моется отлично. Не царапается. Продукты можно готовить в два слоя. Можно еще использовать шампура к ней.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Bezva při přípravě více druhů jídla

Dole se fritují krokety a nahoře hermelín, mňam, vše je teplé a podává se najednou, oddělovač zase rozdělí např. hranolky a krokety...

Argumentai už

nejlepší materiál, myčka vše umyje, takže bomba

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

27/02/2023

Slovensko

Slovensko

Patvirtintas pirkėjas

Produkt má skvelé funkcie,zdravé varenie,rýchle va

Odporúčam všetkým, ktorí mali predtým klasickú fritézu,je to omnoho lepšie a zdravšie varenie

Argumentai už

Rýchle a zdravé varenie

Argumentai prieš

Trošku ťažšia údržba pri pečení mäsa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek

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