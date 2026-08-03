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„Airfryer“ priedas XXL vakarėlių meistro rinkinys
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HD9950/00
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Su šiuo specialiu „Philips Airfryer“ vakarėlių meistro rinkiniu suorganizuosite linksmą ir sveiką vakarėlį su visais savo mėgstamais vakarėlių patiekalais. Maksimaliai padidinkite „Airfryer“ gaminimo vietų skaičių, naudodami dviejų aukštų priedą ir maisto separatorių.
Visi (10)
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Ar „Philips Airfryer“ galima naudoti kepimo popierių ir foliją?
Kaip ir kada naudoti aliejų „Philips Airfryer“?
Kokias šaldytas bulvytes galima gaminti „Philips Airfryer“?
Programėlė „Philips HomeID“ užsidarė arba sutriko
„Philips Airfryer“ kelia triukšmą
„Philips Airfryer“ ruoštas maistas ne toks traškus, kaip tikėtasi
Mano „Philips Airfryer“ neveikia arba neįsijungia
Lupasi „Philips Airfryer“ keptuvės arba krepšio danga