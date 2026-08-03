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„Airfryer“ priedas XXL vakarėlių meistro rinkinys

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„Airfryer“ priedasXXL vakarėlių meistro rinkinys

HD9950/00

„Airfryer“ priedas XXL vakarėlių meistro rinkinys

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Su šiuo specialiu „Philips Airfryer“ vakarėlių meistro rinkiniu suorganizuosite linksmą ir sveiką vakarėlį su visais savo mėgstamais vakarėlių patiekalais. Maksimaliai padidinkite „Airfryer“ gaminimo vietų skaičių, naudodami dviejų aukštų priedą ir maisto separatorių.

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  • 3 August 2026

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