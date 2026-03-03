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NA331/00
Gaminimo langas
„RapidAir Plus“ technologija
16 gaminimo funkcijų viename įrenginyje
Laiko ir energijos taupymas
Mėgaukitės gardžiu ir 90 % liesesniu maistu*. Patentuota unikalios žvaigždės formos „RapidAir Plus“ technologija cirkuliuoja karštą orą aplink maistą greitesniu srautu**, užtikrindama tolygų kepimą tiek viduje, tiek išorėje, kad galėtumėte gardžiuotis skaniu naminiu maistu.
Daugiau jokių spėlionių. Stebėkite kepamą maistą ir pamatykite, kada jis tobulai iškepęs. Skirtas gaminti stilingai.
Iki 40 % perteklinių riebalų išvarva, tad maistas bus ne tik gardus, bet ir sveikesnis***. Krepšelis atskiria kepamą maistą nuo padėkle surinktų riebalų.
Atsiliepimai
Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje keptomis bulvytėmis
Palyginti su „Philips Airfryer“ su „RapidAir“ technologija
Vištienos blauzdelė: iki 40 % mažiau riebalų nei žalioje
Receptų skaičius priklauso nuo šalies
Procentiniai dydžiai, remiantis laboratoriniais „Philips“ oro gruzdintuvių vertinimais; kepama viena vištienos krūtinėlė (AF nustatymas 160 °C be pakaitinimo) arba lašišos filė (AF nustatymas 200 °C be pakaitinimo) ir lyginama su A klasės orkaite. Tiksli procentinė dalis gali skirtis atsižvelgiant į produktą.
„MetrixLab“ testas su 30 esamų „Philips“ 3000 serijos „Airfryer“ naudotojų, 2024 m. liepa