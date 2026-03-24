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Visos serijos
3000 serija „Airfryer“ 6,2 l
Palaikymas
NA331/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
NA32x, NA33x, NA34x Important Information Manual
Visi (16)
Kaip naudoti „Philips AirFryer“ išankstinius nustatymus?
Kaip nuimti „Philips Airfryer“ krepšelį nuo keptuvės?
Ar reikia ištraukti guminį kamštį iš „Philips Airfryer“ keptuvės?
Kodėl mano „Philips AirFryer“ pypsi maisto ruošimo metu?
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Priedas „Airfryer“ 6,2 lKepimo ant grotelių rinkinys
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“2 sluoksnių kepimo rinkinys
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“Pusryčių rinkinys
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys XXL
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys XL
Neišsijungia „Philips Airfryer“ įjungimo / išjungimo mygtuko lemputė
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