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Visos serijos

  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas

3000 serija„Airfryer“ 6,2 l

NA331/10

Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
Neapsiribokite vien gruzdinimu ore. Įrenginys turi 16 funkcijų – nuo greito kepimo iki lėto troškinimo. Gardų naminį maistą pagaminsite vos keliais veiksmais, be to, pro stiklinį langelį matysite, kada maistas apskrudęs ir tobulai minkštas.
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Kaskart trašku, minkšta ir tolygiai iškepta

Tobulai apskrudęs ir gardus maistas

  • Gaminimo langas

  • „RapidAir Plus“ technologija

  • 16 gaminimo funkcijų viename įrenginyje

  • Laiko ir energijos taupymas

Greitas, tolygus kepimas su „RapidAir Plus“ technologija

Greitas, tolygus kepimas su „RapidAir Plus“ technologija

Mėgaukitės gardžiu ir 90 % liesesniu maistu*. Patentuota unikalios žvaigždės formos „RapidAir Plus“ technologija cirkuliuoja karštą orą aplink maistą greitesniu srautu**, užtikrindama tolygų kepimą tiek viduje, tiek išorėje, kad galėtumėte gardžiuotis skaniu naminiu maistu.

Stilingas gaminimo langelis maistui stebėti

Stilingas gaminimo langelis maistui stebėti

Daugiau jokių spėlionių. Stebėkite kepamą maistą ir pamatykite, kada jis tobulai iškepęs. Skirtas gaminti stilingai.

Neaukokite skonio

Neaukokite skonio

83 proc. mūsų vartotojų mano, kad 3000 serijos „Philips Airfryer“ gruzdintuvėje paruoštos vištienos blauzdelės yra skanesnės nei keptos orkaitėje.******

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje keptomis bulvytėmis

  2. Palyginti su „Philips Airfryer“ su „RapidAir“ technologija

  3. Vištienos blauzdelė: iki 40 % mažiau riebalų nei žalioje

  4. Receptų skaičius priklauso nuo šalies

  5. Procentiniai dydžiai, remiantis laboratoriniais „Philips“ oro gruzdintuvių vertinimais; kepama viena vištienos krūtinėlė (AF nustatymas 160 °C be pakaitinimo) arba lašišos filė (AF nustatymas 200 °C be pakaitinimo) ir lyginama su A klasės orkaite. Tiksli procentinė dalis gali skirtis atsižvelgiant į produktą.

  6. „MetrixLab“ testas su 30 esamų „Philips“ 3000 serijos „Airfryer“ naudotojų, 2024 m. liepa