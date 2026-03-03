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NA331/10
Gaminimo langas
„RapidAir Plus“ technologija
16 gaminimo funkcijų viename įrenginyje
Laiko ir energijos taupymas
Mėgaukitės gardžiu ir 90 % liesesniu maistu*. Patentuota unikalios žvaigždės formos „RapidAir Plus“ technologija cirkuliuoja karštą orą aplink maistą greitesniu srautu**, užtikrindama tolygų kepimą tiek viduje, tiek išorėje, kad galėtumėte gardžiuotis skaniu naminiu maistu.
Daugiau jokių spėlionių. Stebėkite kepamą maistą ir pamatykite, kada jis tobulai iškepęs. Skirtas gaminti stilingai.
83 proc. mūsų vartotojų mano, kad 3000 serijos „Philips Airfryer“ gruzdintuvėje paruoštos vištienos blauzdelės yra skanesnės nei keptos orkaitėje.******
Atsiliepimai
Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje keptomis bulvytėmis
Palyginti su „Philips Airfryer“ su „RapidAir“ technologija
Vištienos blauzdelė: iki 40 % mažiau riebalų nei žalioje
Receptų skaičius priklauso nuo šalies
Procentiniai dydžiai, remiantis laboratoriniais „Philips“ oro gruzdintuvių vertinimais; kepama viena vištienos krūtinėlė (AF nustatymas 160 °C be pakaitinimo) arba lašišos filė (AF nustatymas 200 °C be pakaitinimo) ir lyginama su A klasės orkaite. Tiksli procentinė dalis gali skirtis atsižvelgiant į produktą.
„MetrixLab“ testas su 30 esamų „Philips“ 3000 serijos „Airfryer“ naudotojų, 2024 m. liepa