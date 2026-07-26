GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

„Airfryer“ priedas Kepimo rinkinys XXL

Palaikymas

„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys XXL

HD9957/00

„Airfryer“ priedas Kepimo rinkinys XXL

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

Su šiuo specialiu „Philips Airfryer“ kepimo rinkiniu iškepsite visus mėgstamus patiekalus. Tapkite lengvo, greito ir sveiko skanių pyragų, duonos ir bulvių užkepėlės, apkepų su įdarais ir kitų patiekalų kepimo meistru.

  • PDF fail.
  • 26 July 2026

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas