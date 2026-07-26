Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Maisto ruošimo priedai
Visos serijos
„Airfryer“ priedas Kepimo rinkinys XXL
Palaikymas
HD9957/00
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Su šiuo specialiu „Philips Airfryer“ kepimo rinkiniu iškepsite visus mėgstamus patiekalus. Tapkite lengvo, greito ir sveiko skanių pyragų, duonos ir bulvių užkepėlės, apkepų su įdarais ir kitų patiekalų kepimo meistru.
Visi (10)
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Ar „Philips Airfryer“ galima naudoti kepimo popierių ir foliją?
Kaip ir kada naudoti aliejų „Philips Airfryer“?
Kokias šaldytas bulvytes galima gaminti „Philips Airfryer“?
Programėlė „Philips HomeID“ užsidarė arba sutriko
„Philips Airfryer“ kelia triukšmą
Su „Philips AirFryer“ paruoštos naminės bulvytės ne tokios, kaip tikėtasi
Iš gruzdintuvės „Philips Airfryer“ sklinda dūmai
„Philips Airfryer“ ruoštas maistas ne toks traškus, kaip tikėtasi