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  • Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė
  • Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė
  • Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė
  • Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė
  • Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė
  • Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė
  • Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė
  • Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė
  • Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė
  • Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė
  • Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė
  • Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė
  • Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė
  • Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė
  • Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė
  • Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė
  • Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė
  • Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė

1000 serija„Airfryer“ su dviem krepšeliais

NA150/00

4.9
| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė
Lengvai pakeiskite du krepšelius vienu dideliu krepšeliu naudodami nuimamą pertvarą. Gaminkite bet ką – nuo dviejų ingredientų patiekalo iki didelio kepsnio. Visada trašku ir minkšta, dėl mūsų „RapidAir” technologijos.
Peržiūrėti visas naudas

Gaminkite vieną didelę porciją arba du patiekalus vienu metu

Mūsų kompaktiškiausia dvigubo krepšelio karšto oro gruzdintuvė

  • Traški ir minkšta tekstūra – iki 90 % mažiau riebalų

  • Lengvai perjunkite iš dviejų krepšelių į vieną didelę kepimo formą

  • Vietą taupantis ergonomiškas stalčiaus dizainas

Traškūs ir minkšti patiekalai su iki 90 % mažiau riebalų*

Traškūs ir minkšti patiekalai su iki 90 % mažiau riebalų*

„RapidAir” technologija su unikaliu žvaigždės formos dizainu naudoja karštą greitą oro srautą, kad sukurtų skanius traškius ir minkštus užkandžius bei garnyrus.

Rinkitės iš dviejų krepšelių arba vieno didelio kepimo indo

Rinkitės iš dviejų krepšelių arba vieno didelio kepimo indo

Išimkite pertvarą, kad sujungtumėte du 3,55 l krepšelius į erdvų 7,1 l kepimo indą. Jame telpa iki 900 g bulvyčių, 1200 g daržovių arba 10 vištienos blauzdelių. Arba naudokite didelį krepšelį dviem 1 kg svorio viščiukams kepti.

Ergonomiškas dizainas taupo vietą ir užtikrina saugų, lengvą stalčiaus naudojimą.

Ergonomiškas dizainas taupo vietą ir užtikrina saugų, lengvą stalčiaus naudojimą.

Mūsų kompaktiškas dvigubo krepšelio „Airfryer” sutaupo 40 % vietos.** Stalčiuje yra dvi tvirtos horizontalios rankenos, užtikrinančios saugų ir patogų naudojimą net kai jis pilnas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

02/04/2026

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Philips як Philips

Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

24/02/2026

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Зручно корисно, швидко.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

26/03/2025

Україна

Україна

Має великий кошик

Користуюсь вже 3 місяці і повністю нею задоволенний, можна використовувати, як на один кошик, як і на два

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su namuose pagamintomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje gruzdintuvėje

  2. Palyginti su NA35x ir NA55x modeliais

  3. Vidinis laboratorinis NA15x matavimas su lašiša, palyginti su A klasės orkaite, tikslūs rezultatai skiriasi priklausomai nuo produkto tipo ir recepto