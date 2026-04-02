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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Traški ir minkšta tekstūra – iki 90 % mažiau riebalų
Lengvai perjunkite iš dviejų krepšelių į vieną didelę kepimo formą
Vietą taupantis ergonomiškas stalčiaus dizainas
„RapidAir” technologija su unikaliu žvaigždės formos dizainu naudoja karštą greitą oro srautą, kad sukurtų skanius traškius ir minkštus užkandžius bei garnyrus.
Išimkite pertvarą, kad sujungtumėte du 3,55 l krepšelius į erdvų 7,1 l kepimo indą. Jame telpa iki 900 g bulvyčių, 1200 g daržovių arba 10 vištienos blauzdelių. Arba naudokite didelį krepšelį dviem 1 kg svorio viščiukams kepti.
Mūsų kompaktiškas dvigubo krepšelio „Airfryer” sutaupo 40 % vietos.** Stalčiuje yra dvi tvirtos horizontalios rankenos, užtikrinančios saugų ir patogų naudojimą net kai jis pilnas.
4.9
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
003Oleg
02/04/2026
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Philips як Philips
Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
24/02/2026
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Зручно корисно, швидко.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Daniil3
26/03/2025
Україна
Akcijos dalis
Має великий кошик
Користуюсь вже 3 місяці і повністю нею задоволенний, можна використовувати, як на один кошик, як і на два
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Palyginti su namuose pagamintomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje gruzdintuvėje
Palyginti su NA35x ir NA55x modeliais
Vidinis laboratorinis NA15x matavimas su lašiša, palyginti su A klasės orkaite, tikslūs rezultatai skiriasi priklausomai nuo produkto tipo ir recepto