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Maisto ruošimas
Visos serijos
1000 serija „Airfryer“ su dviem krepšeliais
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NA150/00
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UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
Visi (14)
Kodėl mano „Philips AirFryer“ pypsi maisto ruošimo metu?
Iš „Philips AirFryer“ sklinda plastiko kvapas
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Ar „Philips Airfryer“ galima naudoti kepimo popierių ir foliją?
Priedas „Airfryer“ 6,2 lKepimo ant grotelių rinkinys
Priedas „Airfryer“ 3,2 ir 4,2 lKepimo ant grotelių rinkinys
Priedas „Airfryer“ 8,3 l3 dalių maisto skirtuvas
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys XXL
„Airfryer“ priedas
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys L
„Philips Airfryer“ rodo brūkšnelius arba klaidos kodą
Iš gruzdintuvės „Philips Airfryer“ sklinda dūmai
Programėlė „Philips HomeID“ užsidarė arba sutriko
Programėlės „HomeID“ programų prietaisų sąraše nėra „Philips AirFryer“.
„Philips Airfryer“ kelia triukšmą
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