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HD9925/01
NA110/00
NA150/00
NA462/80
NA462/70
HD9100/80
HD9255/30
HD9252/90
1 kepimo priedas
7 silikoniniai keksiukų indeliai
Kepimo priedas. Su „Philips Airfryer L“ kepimo rinkiniu galite gaminti visus mėgstamus kepimo receptus. 1,3 l talpa puikiai tinka keksiukams, pyragaičiams, mažiems pyragėliams ir kitiems patiekalams kepti. Skanaus!
„Airfryer“ indeliai keksiukams pagaminti iš lanksčios medžiagos, todėl iškeptus keksiukus išimsite be vargo. Vingiuoti kraštai suteikia keksiukams patrauklesnę išvaizdą! Indeliai pagaminti iš bekvapio silikono, todėl šiuos „Airfryer“ indelius keksiukams galėsite naudoti vėl ir vėl!
Begalinis įkvėpimas su „Philips HomeID“ receptais iš mūsų ekspertų virėjų ir milijonų naudotojų, kad praplėstumėte savo maisto gaminimo repertuarą. Kuo daugiau naudojate „HomeID“, tuo daugiau suasmenintų rekomendacijų gaunate.*
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