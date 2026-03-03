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Visos serijos

  • Kepimo rinkinys L
  • Kepimo rinkinys L
  • Kepimo rinkinys L
  • Kepimo rinkinys L
  • Kepimo rinkinys L
  • Kepimo rinkinys L
  • Kepimo rinkinys L
  • Kepimo rinkinys L
  • Kepimo rinkinys L
  • Kepimo rinkinys L
  • Kepimo rinkinys L
  • Kepimo rinkinys L

„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys L

HD9925/01

Kepimo rinkinys L
Kepimo rinkinys L yra tobulas priedas, norint padidinti kompaktiško „Airfryer“ universalumą. Kepkite skanią lazaniją, troškinius, ruoškite karius, virkite sriubas, gaminkite tortus, pyragėlius… ir dar daugiau!
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Suderinami produktai
1000 serija

1000 serija
„Airfryer” 1000 serijos 3,2 l

NA110/00

1000 serija

1000 serija
„Airfryer“ su dviem krepšeliais

NA150/00

4000 ser. „Airfryer“ su 2 krepšeliais

4000 ser. „Airfryer“ su 2 krepšeliais
Karšto oro gruzdintuvė

NA462/80

4000 serijos

4000 serijos
„Airfryer” su dviem sudėtais krepšiais

NA462/70

„Airfryer“

„Airfryer“
3000 Series L

HD9100/80

„Airfryer Connected“

„Airfryer Connected“
5000 Series

HD9255/30

3000 serija

3000 serija
„Essential“ L

HD9252/90

Priedai meistriškai gaminti pagal kepimo receptus

Kepimo rinkinys L

  • 1 kepimo priedas

  • 7 silikoniniai keksiukų indeliai

Kepimo priedas

Kepimo priedas

Kepimo priedas. Su „Philips Airfryer L“ kepimo rinkiniu galite gaminti visus mėgstamus kepimo receptus. 1,3 l talpa puikiai tinka keksiukams, pyragaičiams, mažiems pyragėliams ir kitiems patiekalams kepti. Skanaus!

7 silikoniniai keksiukų indeliai – mėgaukitės skirtingais kepiniais

7 silikoniniai keksiukų indeliai – mėgaukitės skirtingais kepiniais

„Airfryer“ indeliai keksiukams pagaminti iš lanksčios medžiagos, todėl iškeptus keksiukus išimsite be vargo. Vingiuoti kraštai suteikia keksiukams patrauklesnę išvaizdą! Indeliai pagaminti iš bekvapio silikono, todėl šiuos „Airfryer“ indelius keksiukams galėsite naudoti vėl ir vėl!

Kasdienis įkvėpimas naujiems receptams

Kasdienis įkvėpimas naujiems receptams

Begalinis įkvėpimas su „Philips HomeID“ receptais iš mūsų ekspertų virėjų ir milijonų naudotojų, kad praplėstumėte savo maisto gaminimo repertuarą. Kuo daugiau naudojate „HomeID“, tuo daugiau suasmenintų rekomendacijų gaunate.*

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