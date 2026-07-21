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Užima 45 % mažiau vietos
2 krepšeliai, dvigubai daugiau patiekalų
Technologija „Rapid Air“ pasirūpins, kad maistas būtų traškus ir tolygiai iškepęs
Paruoškite 2 patiekalus, kurie bus baigti tuo pačiu metu
Mūsų kompaktiškas „Airfryer“ su dviem krepšeliais leidžia lengvai paruošti skanius patiekalus ir sutaupyti 45 % stalviršio ploto.*
Ypač didelis 10 l „Airfryer“ su dviem 5 l krepšeliais. Mūsų šeimos dydžio „Airfryer“ lengvai sutalpina iki 1,4 kg bulvių, 2 kg daržovių arba 24 vištienos blauzdelių. Taip pat į kiekvieną 5 l krepšelį lengvai telpa visas 1,2 kg viščiukas.
Mėgaukitės tobulai traškiais ir minkštais patiekalais dėl vertikalios „RapidAir“ technologijos. Karštas oras iš viršaus cirkuliuoja aplink maistą, kad kiekvieną kartą patiekalai būtų tolygiai iškepti.
4.8
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Triinu578
21/07/2026
Eesti
Stiilne ja efektiivne abiline
Väga mahukas kuumaõhufritüür. Tänu kahele sahtlile saab valmistada erinevat kuumust vajavaid toite korraga. Lihtne ja efektiivne toiduvalmistaja, välimuselt stiilne.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer
Date of Use 2026-07-08
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer
Date of Use 2026-07-08
Gopeto
15/06/2026
България
Много съм доволен
Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!
Argumentai už
Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Sis33
31/12/2025
България
Напълно си заслужава
Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Palyginti su kitais „Philips Airfryer“
Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje pagamintomis naminėmis bulvytėmis
Vidinis laboratorinis matavimas NA46x su lašiša ir vištienos krūtinėlėmis, lyginant su A klasės orkaitės naudojimu. Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo recepto