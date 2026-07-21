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  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos

4000 serijos„Airfryer” su dviem sudėtais krepšiais

NA462/70

4.8
| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
Mūsų „AirFryer“ su dviem krepšeliais leidžia vienu metu paruošti du pilnus patiekalus, tuo pačiu sutaupant vietos. O dar geriau – patiekalai visada būna skanūs, traškūs ir minkšti, nes naudojama vertikali „RapidAir“ technologija.
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Abu patiekalai puikiai iškepti ir paruošti vienu metu

Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos

  • Užima 45 % mažiau vietos

  • 2 krepšeliai, dvigubai daugiau patiekalų

  • Technologija „Rapid Air“ pasirūpins, kad maistas būtų traškus ir tolygiai iškepęs

  • Paruoškite 2 patiekalus, kurie bus baigti tuo pačiu metu

Dviejų krepšelių dizainas užima tik pusę stalviršio ploto

Dviejų krepšelių dizainas užima tik pusę stalviršio ploto

Mūsų kompaktiškas „Airfryer“ su dviem krepšeliais leidžia lengvai paruošti skanius patiekalus ir sutaupyti 45 % stalviršio ploto.*

2 krepšeliai, dvigubai didesnė talpa

2 krepšeliai, dvigubai didesnė talpa

Ypač didelis 10 l „Airfryer“ su dviem 5 l krepšeliais. Mūsų šeimos dydžio „Airfryer“ lengvai sutalpina iki 1,4 kg bulvių, 2 kg daržovių arba 24 vištienos blauzdelių. Taip pat į kiekvieną 5 l krepšelį lengvai telpa visas 1,2 kg viščiukas.

Traškūs ir tolygiai iškepti patiekalai su iki 90 % mažiau riebalų**

Traškūs ir tolygiai iškepti patiekalai su iki 90 % mažiau riebalų**

Mėgaukitės tobulai traškiais ir minkštais patiekalais dėl vertikalios „RapidAir“ technologijos. Karštas oras iš viršaus cirkuliuoja aplink maistą, kad kiekvieną kartą patiekalai būtų tolygiai iškepti.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

21/07/2026

Eesti

Eesti

Stiilne ja efektiivne abiline

Väga mahukas kuumaõhufritüür. Tänu kahele sahtlile saab valmistada erinevat kuumust vajavaid toite korraga. Lihtne ja efektiivne toiduvalmistaja, välimuselt stiilne.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer

Date of Use 2026-07-08

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer

Date of Use 2026-07-08

15/06/2026

България

България

Много съм доволен

Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!

Argumentai už

Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-03-03

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-03-03

31/12/2025

България

България

Напълно си заслужава

Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su kitais „Philips Airfryer“

  2. Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje pagamintomis naminėmis bulvytėmis

  3. Vidinis laboratorinis matavimas NA46x su lašiša ir vištienos krūtinėlėmis, lyginant su A klasės orkaitės naudojimu. Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo recepto