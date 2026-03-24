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Visos serijos
4000 serijos „Airfryer” su dviem sudėtais krepšiais
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NA462/70
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Visi (13)
Iš „Philips AirFryer“ sklinda plastiko kvapas
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Kur galiu rasti „Philips Airfryer“ skirtų receptų?
Ar „Philips Airfryer“ galima naudoti kepimo popierių ir foliją?
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys L
„Philips Airfryer“ rodo brūkšnelius arba klaidos kodą
Programėlė „Philips HomeID“ užsidarė arba sutriko
Programėlės „HomeID“ programų prietaisų sąraše nėra „Philips AirFryer“.
„Philips Airfryer“ kelia triukšmą
„Philips Airfryer“ ruoštas maistas ne toks traškus, kaip tikėtasi
Susisiekimas su „Philips“
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