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Visos serijos

  • Sveikiau. Skaniau. Lengviau. Nuo šiol dar ir valdoma nuotoliu.
  • Sveikiau. Skaniau. Lengviau. Nuo šiol dar ir valdoma nuotoliu.
  • Sveikiau. Skaniau. Lengviau. Nuo šiol dar ir valdoma nuotoliu.
  • Sveikiau. Skaniau. Lengviau. Nuo šiol dar ir valdoma nuotoliu.
  • Sveikiau. Skaniau. Lengviau. Nuo šiol dar ir valdoma nuotoliu.
  • Sveikiau. Skaniau. Lengviau. Nuo šiol dar ir valdoma nuotoliu.
  • Sveikiau. Skaniau. Lengviau. Nuo šiol dar ir valdoma nuotoliu.
  • Sveikiau. Skaniau. Lengviau. Nuo šiol dar ir valdoma nuotoliu.

„Airfryer Connected“5000 Series

HD9255/30

4.8
| (14) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Sveikiau. Skaniau. Lengviau. Nuo šiol dar ir valdoma nuotoliu.
„Connected Airfryer“ - „trylika viename“. Gruzdinkite, kepkite, skrudinkite ir dar daugiau nuotoliniu būdu. Puiki gaminimo patirtis, leidžianti gaminti sveikus ir skanius patiekalus namuose, valdant prietaisą nuotoliniu būdu ir lengviau nei bet kada anksčiau.
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Sveikiau. Skaniau. Lengviau. Nuo šiol dar ir valdoma nuotoliu.

  • Valdoma nuotoliu

  • 800 g, 4,1 l

  • Prijungta

  • Balta

Greitas valymas su indaplovėje plaunamomis nuimamomis dalimis

Greitas valymas su indaplovėje plaunamomis nuimamomis dalimis

Visas nuimamas dalis galima saugiai plauti indaplovėje. Mūsų „QuickClean“ krepšelio danga yra nelimpanti. Mūsų „Airfryer“ uždaras krepšys taip pat reiškia, kad jūsų namuose nebus įprasto kaitinamų riebalų kvapo.

4,1 l – iki 4 porcijų per vieną kartą

4,1 l – iki 4 porcijų per vieną kartą

Kompaktiškas dizainas dera su 5000 serijos „Philips Airfryer Connected“ talpa. 4,1 l talpa – tai viskas, ko reikia įvairiems patiekalams gaminti.

Jutiklinis ekranas su 7 išankstiniais nustatymais, kad būtų lengva pasirinkti

Jutiklinis ekranas su 7 išankstiniais nustatymais, kad būtų lengva pasirinkti

Palieskite mygtuką ir gaminkite. 7 patogūs išankstiniai nustatymai: šaldytiems užkandžiams, šviežioms bulvytėms, vištienai, žuviai, mėsai, keptoms daržovėms ir bandelėms.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

14

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

10/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan airfryer!

Čista petica, jako jednostavan i intuitivan za korištenje. Lako se održava te ga koristimo doslovno svakodnevno. Sve preporuke!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

10/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

top stvar

Dobar uređaj, top mi je povezivanje i obavijesti putem aplikacije

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

04/03/2024

Srbija

Srbija

Najbolji izum 21veka

Praktično nema šta. Preporuka za sve mame i tate. Brzo,lako,zdravo spremiti obrok za celu porodicu.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips Airfryer“

  2. Energijos sąnaudos gaminant vieną vištienos krūtinėlę (AF nustatymas 160 °C be įkaitinimo) arba lašišos filė (200 °C, be įkaitinimo), palyginus su A klasės orkaite. Vidutiniai procentiniai dydžiai, pagrįsti vidinėmis laboratorinėmis matavimo priemonėmis, naudojant HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 gaminius. Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo gaminio.

  3. Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje

  4. Energijos sąnaudos gaminant vieną vištienos krūtinėlę (AF 160 °C be įkaitinimo) arba lašišos filė (200 °C be įkaitinimo), palyginti su A klasės orkaite. Vidutinės procentinės vertės, pagrįstos vidinėmis laboratorinėmis matavimo priemonėmis, naudojant HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 gaminius. Skirtingų gaminių rezultatai gali skirtis.