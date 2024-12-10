30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Valdoma nuotoliu
800 g, 4,1 l
Prijungta
Balta
Visas nuimamas dalis galima saugiai plauti indaplovėje. Mūsų „QuickClean“ krepšelio danga yra nelimpanti. Mūsų „Airfryer“ uždaras krepšys taip pat reiškia, kad jūsų namuose nebus įprasto kaitinamų riebalų kvapo.
Kompaktiškas dizainas dera su 5000 serijos „Philips Airfryer Connected“ talpa. 4,1 l talpa – tai viskas, ko reikia įvairiems patiekalams gaminti.
Palieskite mygtuką ir gaminkite. 7 patogūs išankstiniai nustatymai: šaldytiems užkandžiams, šviežioms bulvytėms, vištienai, žuviai, mėsai, keptoms daržovėms ir bandelėms.
4.8
iš 5
14
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Zap36
10/12/2024
Hrvatska
Odličan airfryer!
Čista petica, jako jednostavan i intuitivan za korištenje. Lako se održava te ga koristimo doslovno svakodnevno. Sve preporuke!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
LLLaa
10/12/2024
Hrvatska
top stvar
Dobar uređaj, top mi je povezivanje i obavijesti putem aplikacije
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Daga8
04/03/2024
Srbija
Najbolji izum 21veka
Praktično nema šta. Preporuka za sve mame i tate. Brzo,lako,zdravo spremiti obrok za celu porodicu.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips Airfryer“
Energijos sąnaudos gaminant vieną vištienos krūtinėlę (AF nustatymas 160 °C be įkaitinimo) arba lašišos filė (200 °C, be įkaitinimo), palyginus su A klasės orkaite. Vidutiniai procentiniai dydžiai, pagrįsti vidinėmis laboratorinėmis matavimo priemonėmis, naudojant HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 gaminius. Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo gaminio.
Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje
Energijos sąnaudos gaminant vieną vištienos krūtinėlę (AF 160 °C be įkaitinimo) arba lašišos filė (200 °C be įkaitinimo), palyginti su A klasės orkaite. Vidutinės procentinės vertės, pagrįstos vidinėmis laboratorinėmis matavimo priemonėmis, naudojant HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 gaminius. Skirtingų gaminių rezultatai gali skirtis.