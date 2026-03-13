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„Airfryer Connected“ 5000 Series
Palaikymas
HD9255/30
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EU Declaration of Conformity - English (US)
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Ar gali daugiau nei vienas asmuo prisijungti prie „Philips“ virtuvės prietaiso?
Kaip nuimti „Philips Airfryer“ krepšelį nuo keptuvės?
Ar reikia ištraukti guminį kamštį iš „Philips Airfryer“ keptuvės?
Kaip naudoti „Philips AirFryer“ išankstinius nustatymus?
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Priedas „Airfryer“ 3,2 ir 4,2 lKepimo ant grotelių rinkinys
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys L
Negaliu valdyti „Philips“ virtuvės prietaiso programėle „HomeID“
„Philips“ virtuvės prietaiso nustatymas iš naujo ir visos informacijos ištrynimas
Neišsijungia „Philips Airfryer“ įjungimo / išjungimo mygtuko lemputė
Negaliu prijungti „Philips“ virtuvės prietaiso prie programėlės „NutriU“
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