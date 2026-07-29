Kokius patiekalus galima gaminti „Philips Airfryer“?

Naudodami „Philips Airfryer“ galite kepinti, gruzdinti, kepti ant grotelių, skrudinti ir dar daugiau. Kad būtų kuo patogiau, galite ruošti šaldytus maisto produktus ir pašildyti jau pagamintą maistą. Daugiau informacijos žr. toliau:
Mėsos ir žuvies patiekalai: Vištiena, jautiena, žuvis ir dauguma kitų patiekalų, kurie paprastai kepami, gruzdinami ar skrudinami, bus skanūs, jei juos ruošite su „Philips Airfryer“. Be to, „Philips Airfryer“ galima ruošti džiuvėsėliuose apvoliotus patiekalus, į džiuvėsėlius įpylus šiek tiek aliejaus.
Daržovės: „Philips Airfryer“ galima ruošti visas daržoves, kurias galima kepti (pvz., cukinijas, kukurūzų burbuoles ar paprikas).
Šaldyti maisto produktai: „Philips Airfryer“ galima ruošti šaldytus užkandžius tokius, kokie jie yra. Prieš ruošiant šaldytus ingredientus „Philips Airfryer“, jų atitirpinti nebūtina. Šaldytiems ingredientams paruošti reikia šiek tiek daugiau laiko, tačiau tai neturi poveikio rezultatui. Temperatūros reguliavimas suteikia galimybę pasirinkti geriausią nustatymą kiekvienam ingredientui.
Kepti skanėstai: „Philips Airfryer“ galite ruošti pyragus, tartaletes, keksiukus, taip pat duoną ar naminę picą.
Atkreipkite dėmesį:
Apkepus, pavyzdžiui, lazaniją, galima ruošti naudojant kepimo indą, kuris telpa į „Philips Airfryer“ krepšelį.
Likučius, pavyzdžiui, picos gabalėlius ar išvakarėse keptas duonos bandeles, galima puikiai pašildyti ir jie vėl taps traškūs.