GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Palaikymo pagrindinis puslapis

„Philips" pagalba

Kokius patiekalus galima gaminti „Philips Airfryer“?

„Philips Airfryer“ yra universalus maisto ruošimo prietaisas, kuriame galima ruošti daugybę įvairių ingredientų ir skanių patiekalų. Norėdami sužinoti, kokius patiekalus galite gaminti naudodami „Philips Airfryer“, skaitykite toliau pateiktą straipsnį.

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: NA110/00 , NA565/02 , NA150/00 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Palaikymo pagrindinis puslapis