Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Modelio ir serijos numerį rasite ant lipduko (-ų), esančio (-ių) po „Philips Airfryer“ pagrindu. Daugiau informacijos ir pavyzdžių rasite toliau pateiktame straipsnyje. Pastaba. Įsitikinkite, kad krepšelis ir (arba) keptuvė neiškrenta apvertus prietaisą.
Modelio numeris (arba tipo numeris) yra nurodytas tipo plokštelės lipduko viršutiniame kairiajame kampe ir prasideda raidėmis HD9xxx (arba RI9xxx Brazilijoje pagamintiems gaminiams). Norėdami rasti konkrečią informaciją apie savo „Airfryer“, naudokite jo modelio numerį interneto svetainėje www.philips.com , programėlėje „HomeID“ arba kreipkitės į mus el. paštu www.philips.com/contact.
Jūsų „Airfryer“ serijiniame numeryje pateikiama informacija apie jo pagaminimo datą, kuri bus vertinga, jei reikės susisiekti su mumis dėl tolesnės pagalbos.
Serijos numeris rodomas dviem skirtingais būdais:
1. Jis gali būti išreikštas keturiais skaičiais Gamybos metai ir savaitė (yyww) atspausdinami arba įspaudžiami plokštelės lipduke, pvz., 2041 m. paveikslėlyje A.
2. Jei „Airfryer“ apačioje yra brūkšninio kodo lipdukas, po brūkšniniu kodu išspausdintas kodas yra serijos numeris. Tai skaičių ir simbolių derinys, pvz., 7C1A221213420052 paveikslėlyje B:
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams:NA150/00 , NA565/02 , NA331/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių ›