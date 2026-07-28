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„Philips" pagalba

Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?

Modelio ir serijos numerį rasite ant lipduko (-ų), esančio (-ių) po „Philips Airfryer“ pagrindu. Daugiau informacijos ir pavyzdžių rasite toliau pateiktame straipsnyje. 
Pastaba. Įsitikinkite, kad krepšelis ir (arba) keptuvė neiškrenta apvertus prietaisą. 

po pagrindu

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: NA150/00 , NA565/02 , NA331/10 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

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