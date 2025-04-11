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HD9100/80
„RapidAir“ technologija
3,7 l
Juoda
Unikalaus jūrų žvaigždės dizaino „RapidAir“ technologija sūkuriniu būdu suka karštą orą, kad, naudodama mažai aliejaus ar visai be jo, sukurtų skanius maisto produktus, kurie būtų traškūs išorėje ir minkšti viduje.
„Philips AirFryer 3000 Series“ prietaisai, gamindami jūsų mėgstamus tobulai traškius patiekalus, naudoja karštą orą ir iki 90 % mažiau riebalų.*
Atraskite šimtus gardžių, skanių, greitų ir sveikų receptų, kuriuos galite pagaminti savo „Airfryer“. „HomeID“ receptus prižiūri mitybos specialistai, todėl nebereikia kasdien sukti galvos, ar pasirinkimas tinkamas.
1.0
iš 5
1
Apžvalga
кухня
11/04/2025
България
Какво е покритието
Защо няма информация за покритието на вътрешната част на уреда, както и на съдовете. Това е основно за здравето на ползвателите. Всички екстри са без значение, ако при готвенето в уреда циркулира нанопластмаса или други вредни вещества.
Argumentai už
бързина на готвене
Argumentai prieš
неясно покритие
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer L от серия 3000 HD9100/80 Единичен съд
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer L от серия 3000 HD9100/80 Единичен съд
Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje
Palyginti su vištienos ir kiaulienos riebalų kiekiu, kai kepama riebaluose ir kiniškoje keptuvėje.
Galima įsigyti tik šalyse, kuriose yra „NutriU“ bendruomenė