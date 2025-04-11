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  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*

„Airfryer“3000 Series L

HD9100/80

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| (1) Apžvalga
Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
Mėgaukitės sveiku maistu, kuris dėl „RapidAir“ technologijos yra traškus išorėje ir minkštas viduje. Atsisiųskite programėlę „NutriU“ ir kasdien atraskite šimtus skanių receptų.
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Dėl „RapidAir“ technologijos

Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*

  • „RapidAir“ technologija

  • 3,7 l

  • Juoda

Kepkite sveikiau naudodami „Rapid Air“ technologiją

Kepkite sveikiau naudodami „Rapid Air“ technologiją

Unikalaus jūrų žvaigždės dizaino „RapidAir“ technologija sūkuriniu būdu suka karštą orą, kad, naudodama mažai aliejaus ar visai be jo, sukurtų skanius maisto produktus, kurie būtų traškūs išorėje ir minkšti viduje.

Gruzdinkite naudodami iki 90 % mažiau riebalų*

Gruzdinkite naudodami iki 90 % mažiau riebalų*

„Philips AirFryer 3000 Series“ prietaisai, gamindami jūsų mėgstamus tobulai traškius patiekalus, naudoja karštą orą ir iki 90 % mažiau riebalų.*

Skanūs „AirFryer“ receptai sveikam gyvenimui

Skanūs „AirFryer“ receptai sveikam gyvenimui

Atraskite šimtus gardžių, skanių, greitų ir sveikų receptų, kuriuos galite pagaminti savo „Airfryer“. „HomeID“ receptus prižiūri mitybos specialistai, todėl nebereikia kasdien sukti galvos, ar pasirinkimas tinkamas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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1.0

iš 5

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Apžvalga

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11/04/2025

България

България

Какво е покритието

Защо няма информация за покритието на вътрешната част на уреда, както и на съдовете. Това е основно за здравето на ползвателите. Всички екстри са без значение, ако при готвенето в уреда циркулира нанопластмаса или други вредни вещества.

Argumentai už

бързина на готвене

Argumentai prieš

неясно покритие

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer L от серия 3000 HD9100/80 Единичен съд

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer L от серия 3000 HD9100/80 Единичен съд

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje

  2. Palyginti su vištienos ir kiaulienos riebalų kiekiu, kai kepama riebaluose ir kiniškoje keptuvėje.

  3. Galima įsigyti tik šalyse, kuriose yra „NutriU“ bendruomenė