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„Airfryer“ 3000 Series L

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„Airfryer“3000 Series L

HD9100/80

„Airfryer“ 3000 Series L

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Airfryer HD9100

  • PDF fail., 40.2 MB
  • 13 March 2026

Mėgaukitės sveiku maistu, kuris dėl „RapidAir“ technologijos yra traškus išorėje ir minkštas viduje. Atsisiųskite programėlę „NutriU“ ir kasdien atraskite šimtus skanių receptų.

  • PDF fail.
  • 7 June 2026

Dažnai užduodami klausimai

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