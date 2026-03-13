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„Airfryer“ 3000 Series L
Palaikymas
HD9100/80
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User Manual Airfryer HD9100
Mėgaukitės sveiku maistu, kuris dėl „RapidAir“ technologijos yra traškus išorėje ir minkštas viduje. Atsisiųskite programėlę „NutriU“ ir kasdien atraskite šimtus skanių receptų.
Visi (4)
Iš „Philips AirFryer“ sklinda plastiko kvapas
Ar „Philips Airfryer“ galima naudoti kepimo popierių ir foliją?
Ar reikia įkaitinti „Philips Airfryer“?
Kaip valyti „Philips Airfryer“?
Priedas „Airfryer“ 3,2 ir 4,2 lKepimo ant grotelių rinkinys
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys L
Programėlės „HomeID“ programų prietaisų sąraše nėra „Philips AirFryer“.
Iš gruzdintuvės „Philips Airfryer“ sklinda dūmai
Mano „Philips Airfryer“ neveikia arba neįsijungia
Lupasi „Philips Airfryer“ keptuvės arba krepšio danga
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