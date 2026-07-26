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„Airfryer“ priedas Kepimo rinkinys L

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„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys L

HD9925/01

„Airfryer“ priedas Kepimo rinkinys L

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Kepimo rinkinys L yra tobulas priedas, norint padidinti kompaktiško „Airfryer“ universalumą. Kepkite skanią lazaniją, troškinius, ruoškite karius, virkite sriubas, gaminkite tortus, pyragėlius… ir dar daugiau!

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  • 26 July 2026

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