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„Airfryer“ priedas Kepimo rinkinys L
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HD9925/01
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Kepimo rinkinys L yra tobulas priedas, norint padidinti kompaktiško „Airfryer“ universalumą. Kepkite skanią lazaniją, troškinius, ruoškite karius, virkite sriubas, gaminkite tortus, pyragėlius… ir dar daugiau!
Visi (11)
Kaip naudoti „Philips AirFryer“ išankstinius nustatymus?
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Ar „Philips Airfryer“ galima naudoti kepimo popierių ir foliją?
Kaip ir kada naudoti aliejų „Philips Airfryer“?
Programėlė „Philips HomeID“ užsidarė arba sutriko
Programėlės „HomeID“ programų prietaisų sąraše nėra „Philips AirFryer“.
„Philips Airfryer“ kelia triukšmą
„Philips Airfryer“ ruoštas maistas ne toks traškus, kaip tikėtasi
Mano „Philips Airfryer“ neveikia arba neįsijungia