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  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
  • Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos

4000 ser. „Airfryer“ su 2 krepšeliaisKaršto oro gruzdintuvė

NA462/80

5
| (21) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos
Mūsų „Airfryer“ su dviem krepšeliais leidžia vienu metu paruošti du pilnus patiekalus, tuo pačiu sutaupant vietos. O dar geriau – patiekalai visada būna skanūs, traškūs ir minkšti, nes naudojama vertikali „RapidAir“ technologija.
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Abu patiekalai puikiai iškepti ir paruošti vienu metu

Dvigubai daugiau patiekalų, užimant 45 % mažiau vietos

  • Užima 45 % mažiau vietos

  • 2 krepšeliai, dvigubai daugiau patiekalų

  • Technologija „RapidAir“ pasirūpins, kad maistas būtų traškus ir tolygiai iškepęs

  • Paruoškite 2 patiekalus, kurie bus baigti tuo pačiu metu

Dviejų krepšelių dizainas užima tik pusę stalviršio ploto

Dviejų krepšelių dizainas užima tik pusę stalviršio ploto

Mūsų kompaktiškas „Airfryer“ su dviem krepšeliais leidžia lengvai paruošti skanius patiekalus ir sutaupyti 45 % stalviršio ploto.*

2 krepšeliai, dvigubai didesnė talpa

2 krepšeliai, dvigubai didesnė talpa

Ypač didelis 10 l „Airfryer“ su dviem 5 l krepšeliais. Mūsų šeimos dydžio „Airfryer“ lengvai sutalpina iki 1,4 kg bulvių, 2 kg daržovių arba 24 vištienos blauzdelių. Taip pat į kiekvieną 5 l krepšelį lengvai telpa visas 1,2 kg viščiukas.

Traškūs ir tolygiai iškepti patiekalai su iki 90 % mažiau riebalų**

Traškūs ir tolygiai iškepti patiekalai su iki 90 % mažiau riebalų**

Mėgaukitės tobulai traškiais ir minkštais patiekalais dėl vertikalios „RapidAir“ technologijos. Karštas oras iš viršaus cirkuliuoja aplink maistą, kad kiekvieną kartą patiekalai būtų tolygiai iškepti.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

21

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

12/06/2026

Lietuva

Lietuva

Pakeičia orkaitę

Pakeičia orkaitę, viskas iškepa žymiai greičiau, maistas neišsausėja.

Argumentai už

Maistas sultingas ir greičiau iškepa (vs orkaitė)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 ser. „Airfryer“ su 2 krepšeliais NA462/80 Karšto oro gruzdintuvė

Date of Use 2026-05-30

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 ser. „Airfryer“ su 2 krepšeliais NA462/80 Karšto oro gruzdintuvė

Date of Use 2026-05-30

24/07/2026

Eesti

Eesti

Lihtne aga asjalik

Kufi asendab kasutuse poolest ideaalselt eelmist laiemat mudelit kuid võtab oluliselt vähem ruumi. Kõik funktsioonid on lihtsalt arusaadavad, mõlemad sahtlid on hea mahutavusega. Vasakule küljele peab siiski ruumi jätma ventilatsiooniks, ei saa päris mööbli sisse integreerida või vastu seina panna vasaku küljega.

Argumentai už

Kompaktne, suured sahtlid

Argumentai prieš

ventilatsioon külje peal

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-03-10

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-03-10

16/07/2026

Eesti

Eesti

Kompaktne, aga suur

Mahub meie köögis täpselt kööginurka, lihtne kasutada, sügavate sahtlitega. Eriti mugav nüüd terve pearoog lisanditega korraga valmis teha. Võtab vähem ruumi, kui eelmine fritüür, aga sahtlitesse mahub rohkem!

Argumentai už

kompaktne, mahutab palju

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-05-01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-05-01

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su kitais „Philips Airfryer“

  2. Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje pagamintomis naminėmis bulvytėmis

  3. Vidinis laboratorinis matavimas NA46x su lašiša ir vištienos krūtinėlėmis, lyginant su A klasės orkaitės naudojimu. Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo recepto