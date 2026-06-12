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Užima 45 % mažiau vietos
2 krepšeliai, dvigubai daugiau patiekalų
Technologija „RapidAir“ pasirūpins, kad maistas būtų traškus ir tolygiai iškepęs
Paruoškite 2 patiekalus, kurie bus baigti tuo pačiu metu
Mūsų kompaktiškas „Airfryer“ su dviem krepšeliais leidžia lengvai paruošti skanius patiekalus ir sutaupyti 45 % stalviršio ploto.*
Ypač didelis 10 l „Airfryer“ su dviem 5 l krepšeliais. Mūsų šeimos dydžio „Airfryer“ lengvai sutalpina iki 1,4 kg bulvių, 2 kg daržovių arba 24 vištienos blauzdelių. Taip pat į kiekvieną 5 l krepšelį lengvai telpa visas 1,2 kg viščiukas.
Mėgaukitės tobulai traškiais ir minkštais patiekalais dėl vertikalios „RapidAir“ technologijos. Karštas oras iš viršaus cirkuliuoja aplink maistą, kad kiekvieną kartą patiekalai būtų tolygiai iškepti.
5.0
iš 5
21
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Brolis
12/06/2026
Lietuva
Pakeičia orkaitę
Pakeičia orkaitę, viskas iškepa žymiai greičiau, maistas neišsausėja.
Argumentai už
Maistas sultingas ir greičiau iškepa (vs orkaitė)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 ser. „Airfryer“ su 2 krepšeliais NA462/80 Karšto oro gruzdintuvė
Date of Use 2026-05-30
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 ser. „Airfryer“ su 2 krepšeliais NA462/80 Karšto oro gruzdintuvė
Date of Use 2026-05-30
24/07/2026
Eesti
Lihtne aga asjalik
Kufi asendab kasutuse poolest ideaalselt eelmist laiemat mudelit kuid võtab oluliselt vähem ruumi. Kõik funktsioonid on lihtsalt arusaadavad, mõlemad sahtlid on hea mahutavusega. Vasakule küljele peab siiski ruumi jätma ventilatsiooniks, ei saa päris mööbli sisse integreerida või vastu seina panna vasaku küljega.
Argumentai už
Kompaktne, suured sahtlid
Argumentai prieš
ventilatsioon külje peal
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-03-10
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-03-10
Pätu123
16/07/2026
Eesti
Kompaktne, aga suur
Mahub meie köögis täpselt kööginurka, lihtne kasutada, sügavate sahtlitega. Eriti mugav nüüd terve pearoog lisanditega korraga valmis teha. Võtab vähem ruumi, kui eelmine fritüür, aga sahtlitesse mahub rohkem!
Argumentai už
kompaktne, mahutab palju
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-05-01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-05-01
Palyginti su kitais „Philips Airfryer“
Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje pagamintomis naminėmis bulvytėmis
Vidinis laboratorinis matavimas NA46x su lašiša ir vištienos krūtinėlėmis, lyginant su A klasės orkaitės naudojimu. Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo recepto