    1000 serija „Airfryer” 1000 serijos 3,2 l

    NA110/00

    Įvairūs skoniai be jokio vargo

    Traškūs išorėje, minkšti viduje. Unikali „RapidAir“ technologija taupo laiką ir energiją bei išsaugo skonį. Paprasčiausiai nustatykite laiką ir temperatūrą bei mėgaukitės gardžiais, sveikais garnyrais ir užkandžiais vos per 15 minučių.

    Mėgaukitės sveiku maistu sunaudodami iki 90 % mažiau riebalų*

    Dabar galite gaminti gardų, kaltės jausmo nekeliantį maistą. Paruoškite sveikus, skoniu nenusileidžiančius patiekalus be aliejaus.

    Skrudinkite oru, kepkite ant grotelių, pakepkite ir dar daugiau. Lengvai nustatykite laiką ir temperatūrą 12 skirtingų ruošimo būdų, įskaitant greitą pašildymą, atšildymą ir džiovinimą.

    Skaniems, specialiai jūsų oro gruzdintuvei pritaikytiems receptams – naudokitės mūsų „HomeID“ programėle

    Atraskite tūkstančius nemokamų receptų ir specialių mūsų „Airfryer“ nustatymų. 93 % naudotojų sako, kad „HomeID“ programėlė palengvina maisto ruošimą.**

    Sutaupykite laiko – mūsų nelipni „StarPlate“ plokštė ir kepimo indas tinkami plauti indaplovėje.

    Kompaktiškas dizainas puikiai tinka bet kokiai virtuvei – didelei ar mažai. 3,2 litrų inde telpa iki 400 g bulvyčių, 4 viščiuko blauzdelės arba 400 g daržovių.

    Pagaminkite iki 50 % greičiau ir sutaupykite iki 70 % energijos maistą gamindami ne orkaitėje, o su „Philips Airfryer“.***

    Išorėje trašku, viduje minkšta – ir tam tereikia labai nedaug arba visai jokio papildomo aliejaus. „RapidAir“ technologija su unikalaus „Starfish“ dizaino oro srautu užtikrina greitą ir tolygų kepimą kiekvieną kartą.

    Techninės savybės

    • Kilmės šalis

      Pagaminta
      Kinija

    • Techniniai duomenys

      Maitinimas
      1300 W
      Įtampa
      220–240 V
      Dažnis
      50–60 Hz
      Kiekis pakuotėje
      1
      Akumuliatorius
      Ne

    • Bendrosios specifikacijos

      Pagrindinė medžiaga
      Plastikas
      Pagalbinė medžiaga
      Metalas
      Talpa
      3,2 l
      Atsparus karščiui
      Taip
      Neslystančios kojelės
      Taip
      Skaidrus dangtis
      Ne
      Sąsaja
      Analoginė
      Laido ilgis
      0,8 m
      Laido laikymas
      Taip
      Šilumos išlaikymo funkcija
      Ne
      Programos
      12
      Krepšių skaičius
      1
      Išimamas krepšelis
      Taip
      Laikmatis
      Taip
      Nuotolinis valdymas
      Ne
      Interneto ryšys
      Ne
      Technologija
      „RapidAir“ technologija
      Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
      Ne
      Automatinis išjungimas
      Taip
      Reguliuojamas termostatas
      Taip
      Maitinimo lemputė
      Ne
      Neįkaistančios rankenos
      Taip
      Galima plauti indaplovėje
      Taip
      Temperatūros indikatorius
      Ne
      Izoliuotas korpusas
      Taip
      Maksimali temperatūra (°C)
      200
      Susiję priedai 1
      Dviaukštis gaminimo rinkinys
      Susiję priedai 2
      Kepimo rinkinys
      Susiję priedai 3
      Kepimo ant grotelių rinkinys
      Nelimpanti danga
      Taip
      Garantija
      2
      Vienas arba du krepšiai
      Vienas krepšelis
      Prijungimo galimybė
      Neprijungtas

    • Svoris ir matmenys

      Gaminio ilgis
      352 mm
      Gaminio plotis
      257 mm
      Gaminio aukštis
      273 mm
      Gaminio svoris
      2,85 kg
      Gaminio matmenys
      352 x 257 x 273 mm
      Pakuotės ilgis
      320 mm
      Pakuotės plotis
      320 mm
      Pakuotės aukštis
      305 mm
      Pakuotės svoris
      3,8 kg
      Pakuotės matmenys
      320x320x305 mm

    • Ilgaamžiškumas

      Dėklas
      > 90 % perdirbtų medžiagų
      Naudotojo vadovas
      100 % perdirbto popieriaus

    • * Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje keptomis bulvytėmis.
    • ** „HomeID“ naudotojų apklausa, 6000 respondentų, 2021 m.
    • *** Vidutiniai procentiniai dydžiai, remiantis laboratoriniais „Philips“ oro gruzdintuvių vertinimais; kepama viena vištienos krūtinėlė (AF nustatymas 160 °C be pakaitinimo) arba lašišos filė (AF nustatymas 200 °C be pakaitinimo) ir lyginama su A klasės orkaite.

