NA110/00
Įvairūs skoniai be jokio vargo
Traškūs išorėje, minkšti viduje. Unikali „RapidAir“ technologija taupo laiką ir energiją bei išsaugo skonį. Paprasčiausiai nustatykite laiką ir temperatūrą bei mėgaukitės gardžiais, sveikais garnyrais ir užkandžiais vos per 15 minučių.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Dabar galite gaminti gardų, kaltės jausmo nekeliantį maistą. Paruoškite sveikus, skoniu nenusileidžiančius patiekalus be aliejaus.
Skrudinkite oru, kepkite ant grotelių, pakepkite ir dar daugiau. Lengvai nustatykite laiką ir temperatūrą 12 skirtingų ruošimo būdų, įskaitant greitą pašildymą, atšildymą ir džiovinimą.
Atraskite tūkstančius nemokamų receptų ir specialių mūsų „Airfryer“ nustatymų. 93 % naudotojų sako, kad „HomeID“ programėlė palengvina maisto ruošimą.**
Sutaupykite laiko – mūsų nelipni „StarPlate“ plokštė ir kepimo indas tinkami plauti indaplovėje.
Kompaktiškas dizainas puikiai tinka bet kokiai virtuvei – didelei ar mažai. 3,2 litrų inde telpa iki 400 g bulvyčių, 4 viščiuko blauzdelės arba 400 g daržovių.
Pagaminkite iki 50 % greičiau ir sutaupykite iki 70 % energijos maistą gamindami ne orkaitėje, o su „Philips Airfryer“.***
Išorėje trašku, viduje minkšta – ir tam tereikia labai nedaug arba visai jokio papildomo aliejaus. „RapidAir“ technologija su unikalaus „Starfish“ dizaino oro srautu užtikrina greitą ir tolygų kepimą kiekvieną kartą.
Kilmės šalis
Techniniai duomenys
Bendrosios specifikacijos
Svoris ir matmenys
Ilgaamžiškumas
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.