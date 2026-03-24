Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Maisto ruošimas
Visos serijos
1000 serija 1000 serijos 6,2 l oro gruzdintuvė
Palaikymas
NA130/00
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
Visi (9)
Iš „Philips AirFryer“ sklinda plastiko kvapas
Kur galiu rasti „Philips Airfryer“ skirtų receptų?
Ar „Philips Airfryer“ galima naudoti kepimo popierių ir foliją?
Kaip ir kada naudoti aliejų „Philips Airfryer“?
Kokias šaldytas bulvytes galima gaminti „Philips Airfryer“?
Priedas „Airfryer“ 6,2 lKepimo ant grotelių rinkinys
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“2 sluoksnių kepimo rinkinys
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“Pusryčių rinkinys
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys XXL
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys XL
Programėlė „Philips HomeID“ užsidarė arba sutriko
„Philips Airfryer“ kelia triukšmą
Lupasi „Philips Airfryer“ keptuvės arba krepšio danga
Su „Philips AirFryer“ paruoštos naminės bulvytės ne tokios, kaip tikėtasi
Iš gruzdintuvės „Philips Airfryer“ sklinda dūmai
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti