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NA350/03
Subalansuotam valgio gaminimui
Pamirškite prisvilusį ar neiškepusį maistą. Dėl patentuotos konstrukcijos, karšto oro cirkuliacija optimizuojama taip, kad jis ne tik apgaubtų maistą, bet ir pereitų jį kiaurai. Taip gamindami kaskart pasieksite puikių rezultatų – valgysite traškų, minkštą ir tolygiai iškepusį maistą.
2 stalčių gruzdintuvės: didysis stalčius puikiai tinka pagrindiniams patiekalams, bulvytėms ir visiems jūsų mėgstamiausiems valgiams. Mažesniajame stalčiuje ruoškite garnyrą, daržoves ir užkandžius.
Paruoškite šeimai pilnaverčius pusryčius vienu kartu. Tapkite sveikų pusryčių, kuriuos sudaro kiaušiniai be lukšto, duonos skrebučiai, dešrelės ir daržovės, ruošimo meistrais.
Atsiliepimai
Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje keptomis bulvytėmis.
Bandymas atliktas su dešrelėmis kairiajame krepšelyje, palyginti su įprastomis konvekcinėmis krosnelėmis.
Bandymas atliktas su dešrelėmis kairiajame krepšelyje, palyginti su įprastomis konvekcinėmis krosnelėmis.