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  • Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka
  • Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka
  • Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka
  • Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka
  • Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka
  • Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka

3000 serijaDviejų krepšelių gruzdintuvė

NA350/03

Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka
3000 serijos „Philips Airfryer“ su dviem krepšeliais užtikrina, kad du patiekalai būtų karšti ir paruošti vienu metu. Mėgaukitės skanaus ir sveiko maisto gaminimu su dideliu stalčiumi pagrindiniams patiekalams visai šeimai ir mažesniu stalčiumi garnyrams ar pavieniams patiekalams.
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Kaskart trašku, minkšta ir tolygiai iškepta

Sukurta taip, kad patiekalai būtų subalansuoti, kaip jums patinka

  • Subalansuotam valgio gaminimui

„Rapid Air Plus“ pasirūpins traškiu, minkštu ir tolygiai iškepusiu maistu

„Rapid Air Plus“ pasirūpins traškiu, minkštu ir tolygiai iškepusiu maistu

Pamirškite prisvilusį ar neiškepusį maistą. Dėl patentuotos konstrukcijos, karšto oro cirkuliacija optimizuojama taip, kad jis ne tik apgaubtų maistą, bet ir pereitų jį kiaurai. Taip gamindami kaskart pasieksite puikių rezultatų – valgysite traškų, minkštą ir tolygiai iškepusį maistą.

2 stalčiai ir 2 dydžiai visiems patiekalams

2 stalčiai ir 2 dydžiai visiems patiekalams

2 stalčių gruzdintuvės: didysis stalčius puikiai tinka pagrindiniams patiekalams, bulvytėms ir visiems jūsų mėgstamiausiems valgiams. Mažesniajame stalčiuje ruoškite garnyrą, daržoves ir užkandžius.

Iki 4 skrebučių ir kiaušinių vienu kartu.

Paruoškite šeimai pilnaverčius pusryčius vienu kartu. Tapkite sveikų pusryčių, kuriuos sudaro kiaušiniai be lukšto, duonos skrebučiai, dešrelės ir daržovės, ruošimo meistrais.

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje keptomis bulvytėmis.

  2. Bandymas atliktas su dešrelėmis kairiajame krepšelyje, palyginti su įprastomis konvekcinėmis krosnelėmis.

  3. Bandymas atliktas su dešrelėmis kairiajame krepšelyje, palyginti su įprastomis konvekcinėmis krosnelėmis.