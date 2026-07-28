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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Paprasta naudoti
Laiko ir energijos taupymas
Mažiau aliejaus
Gaminimo langas
Gaminant karštame ore maistas paruošiamas sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų, tačiau nepakenkiant skoniui.
Gruzdinkite oru, kepkite ant grotelių, pakepkite ir dar daugiau. Rankiniu būdu nustatykite laiką ir temperatūrą arba naudokite iš anksto nustatytas funkcijas, kad pasirinktumėte 13 skirtingų ruošimo būdų, įskaitant pašildymą, atšildymą ir šilumos išlaikymą.
Daugiau nebereikės spėlioti. Matykite ruošiamą maistą ir kada jis jau paruoštas iki tobulumo!
4.5
iš 5
39
Atsiliepimai
80%
Rekomenduoja šį gaminį
Jyli155
28/07/2026
Україна
Добрий день. Підкажіть, будьласка, за яку програму приготування відповідають значки на екрані?
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)
Date of Use 2026-07-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 NA221/00 Мультипіч серії 2000 на 4,2 л (сріблястий колір)
Date of Use 2026-07-28
Alex Ono
16/07/2026
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Все чудово
Користуюсь вже півтора місяця. Готував вже багато страв. Миється чудово. Через віконце можна бачити як страва виглядає в процесі приготування. Встановлені програми я корегував для себе. І це правильно, бо деякі страви були готовими набагато раніше, ніж пропонувала програма. Наприклад, картоплю я готував у два рази швидше. Загалом враження позитивне. Я задоволений!
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-06-03
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-06-03
Шанувальник філіпс
14/05/2026
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Дуже задоволені
Легкий у користуванні та обслуговуванні. Дуже задоволені.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-03-17
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 NA231/00 Мультипіч серії 2000 на 6,2 л (срібляста)
Date of Use 2026-03-17
Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje keptomis bulvytėmis.
„HomeID“ naudotojų apklausa, 6000 respondentų, 2021 m.
Vidutiniai procentiniai dydžiai, remiantis laboratoriniais „Philips“ oro gruzdintuvių vertinimais; kepama viena vištienos krūtinėlė (AF nustatymas 160 °C be pakaitinimo) arba lašišos filė (AF nustatymas 200 °C be pakaitinimo) ir lyginama su A klasės orkaite.