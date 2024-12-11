GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*

3000 serija„Essential“ XL

HD9270/66

4.9
| (26) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
Mėgaukitės sveiku maistu, kuris dėl „Rapid Air“ technologijos yra traškus išorėje ir minkštas viduje. Atsisiųskite programėlę „HomeID“ ir kasdien atraskite šimtus skanių receptų.
Peržiūrėti visas naudas

Dėl „Rapid Air“ technologijos

Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*

  • „Rapid Air“ technologija

  • 1,2 kg, 6,2 l

  • Pilka

  • + 1 priedas

Kepkite sveikiau naudodami „Rapid Air“ technologiją

Kepkite sveikiau naudodami „Rapid Air“ technologiją

Unikalaus jūrų žvaigždės dizaino „Rapid Air“ technologija sūkuriniu būdu suka karštą orą, kad, naudodama mažai aliejaus ar visai be jo, sukurtų skanius maisto produktus, kurie būtų traškūs išorėje ir minkšti viduje.

Gruzdinkite naudodami iki 90 % mažiau riebalų*

Gruzdinkite naudodami iki 90 % mažiau riebalų*

„Philips AirFryer“ naudoja karštą orą gamindama jūsų mėgstamus tobulai traškius maisto produktus su iki 90 % mažiau riebalų.*

Laiko ir energijos taupymas

Laiko ir energijos taupymas

„Philips Airfryer“ gaminiai veikia efektyviau, taupo laiką ir energiją bei paruošia skanius patiekalus sunaudodami 70 % mažiau energijos ir 50 % greičiau už tradicinę orkaitę.****

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

26

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

11/12/2024

Slovensko

Slovensko

Airfrayer

Rýchla príprava jedla v aplikácii veľa receptov všetko ok

Argumentai už

Rýchlosť jednoduchosť minimum oleja

Argumentai prieš

Zatiaľ nemám

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL

04/02/2024

България

България

Супер практичен

Много полезен уред. Картофките стават супер вкусни с изключително малко мазнина. Вкусни стават също кюфтенца, пържоли, омлети, и печени зеленчуци. В уреда ми харесва това, че не трябва да се наблюдава по време на процеса готвене. Има си звуков индикатор, който те известява. Всичко става бързо и вкусно.

Argumentai už

С много малко мазнина

Argumentai prieš

Някои рецепти, трябва да се изпробват няколко пъти, до като се уцели правилните пропорции и време за готвене.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL

09/02/2023

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

S fritézou jsme spokojeni.

Hranolky, krokety, holandský řízek, vinná klobása, rozpékání pečiva - spokojenost.

Argumentai už

Ušetří čas, není hlučný, omyvatelný. Lehce ovladatelný přístroj.

Argumentai prieš

zatím jsme žádné nezaznamenali

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje

  2. Palyginti su vištienos ir kiaulienos riebalų kiekiu, kai kepama riebaluose ir kiniškoje keptuvėje.

  3. Galima įsigyti tik šalyse, kuriose yra „HomeID“ bendruomenė

  4. Energijos sąnaudos gaminant vieną vištienos krūtinėlę (AF 160 °C be įkaitinimo) arba lašišos filė (200 °C be įkaitinimo), palyginti su A klasės orkaite. Vidutinės procentinės vertės, pagrįstos vidinėmis laboratorinėmis matavimo priemonėmis, naudojant HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 gaminius. Skirtingų gaminių rezultatai gali skirtis.