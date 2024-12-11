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„Rapid Air“ technologija
1,2 kg, 6,2 l
Balta
Unikalaus jūrų žvaigždės dizaino „Rapid Air“ technologija sūkuriniu būdu suka karštą orą, kad, naudodama mažai aliejaus ar visai be jo, sukurtų skanius maisto produktus, kurie būtų traškūs išorėje ir minkšti viduje.
Gaukite kasdienių receptų rekomendacijų, atitinkančių jūsų šeimos pageidavimus. Kuo daugiau naudojate „HomeID“, tuo geriau ji gali pritaikyti skanių receptų idėjas pagal jūsų poreikius. Pasisemkite įkvėpimo iš kitų virėjų ir sekite panašų skonį turinčius žmones***.
Mėgaukitės maistu, kai tik būsite pasiruošę. Paspauskite šilumos išlaikymo režimą, ir jūsų maistas liks idealios temperatūros iki 30 minučių.
4.9
iš 5
26
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Funkii
11/12/2024
Slovensko
Airfrayer
Rýchla príprava jedla v aplikácii veľa receptov všetko ok
Argumentai už
Rýchlosť jednoduchosť minimum oleja
Argumentai prieš
Zatiaľ nemám
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL
Пламен 26
04/02/2024
България
Супер практичен
Много полезен уред. Картофките стават супер вкусни с изключително малко мазнина. Вкусни стават също кюфтенца, пържоли, омлети, и печени зеленчуци. В уреда ми харесва това, че не трябва да се наблюдава по време на процеса готвене. Има си звуков индикатор, който те известява. Всичко става бързо и вкусно.
Argumentai už
С много малко мазнина
Argumentai prieš
Някои рецепти, трябва да се изпробват няколко пъти, до като се уцели правилните пропорции и време за готвене.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL
Malfy
09/02/2023
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
S fritézou jsme spokojeni.
Hranolky, krokety, holandský řízek, vinná klobása, rozpékání pečiva - spokojenost.
Argumentai už
Ušetří čas, není hlučný, omyvatelný. Lehce ovladatelný přístroj.
Argumentai prieš
zatím jsme žádné nezaznamenali
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL
Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje
Palyginti su vištienos ir kiaulienos riebalų kiekiu, kai kepama riebaluose ir kiniškoje keptuvėje.
Galima įsigyti tik šalyse, kuriose yra „HomeID“ bendruomenė
Energijos sąnaudos gaminant vieną vištienos krūtinėlę (AF 160 °C be įkaitinimo) arba lašišos filė (200 °C be įkaitinimo), palyginti su A klasės orkaite. Vidutinės procentinės vertės, pagrįstos vidinėmis laboratorinėmis matavimo priemonėmis, naudojant HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 gaminius. Skirtingų gaminių rezultatai gali skirtis.