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„Philips Airfryer“ kepimo rinkinys Airfryers Accessories
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NX1111/00
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Ruoškite mėgstamiausius patiekalus su kepimo rinkiniu, pritaikytu jūsų „Philips Airfryer“. Puikiai tinka pyragams, duonai, troškinių kepimui, keksiukams ir dar daugiau!