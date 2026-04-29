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„Airfryer“ priedas Kepimo rinkinys
Nauja
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NX1131/00
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Ruoškite mėgstamiausius patiekalus su kepimo rinkiniu, pritaikytu jūsų „Philips Airfryer“. Idealiai tinka pyragams, duonai, troškinių kepimui, keksiukams ir dar daugiau!