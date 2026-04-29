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„Airfryer“ priedas Kepimo rinkinys

Nauja

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„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys

NX1131/00

„Airfryer“ priedas Kepimo rinkinys

Nauja

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Ruoškite mėgstamiausius patiekalus su kepimo rinkiniu, pritaikytu jūsų „Philips Airfryer“. Idealiai tinka pyragams, duonai, troškinių kepimui, keksiukams ir dar daugiau!

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  • 5 November 2026