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NX1131/00
„Airfryer“ kepimo rinkinio priedas
Ruoškite mėgstamiausius patiekalus su kepimo rinkiniu, pritaikytu jūsų „Philips Airfryer“. Idealiai tinka pyragams, duonai, troškinių kepimui, keksiukams ir dar daugiau!
Idealiai tinka tiek kepimui, tiek gaminimui
Su 9 keksiukų formomis
Galima plauti indaplovėje
Keramikinis dangos sluoksnis be PFAS
Pagalba ir palaikymas su nemokama „HomeID“ programėle
Lengvai atraskite naujų būdų naudoti savo „Airfryer“ su „Philips“ kepimo rinkiniu, puikiai tinkančiu desertams ir įvairiems pikantiškai pagardytiems patiekalams.
Pagamintos iš bekvapės silikono, mūsų stilingos keksiukų formelės visada leidžia lengvai kepti, mėgautis ir naudoti pakartotinai.
Mūsų naujos kartos danga neturi PFAS*: nelimpi, ilgaamžė, atspari įbrėžimams ir lengvai valoma.
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Gaminimo/maisto ruošimo paviršiai, pagaminti be PFAS
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