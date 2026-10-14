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Visos serijos

  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
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  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance

Nauja

„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys

NX1131/00

„Airfryer“ kepimo rinkinio priedas

Ruoškite mėgstamiausius patiekalus su kepimo rinkiniu, pritaikytu jūsų „Philips Airfryer“. Idealiai tinka pyragams, duonai, troškinių kepimui, keksiukams ir dar daugiau!

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Suderinami produktai

„Philips” „Airfryer” 5000, garai, 7,2 l

„Philips” „Airfryer” 5000, garai, 7,2 l
Karšto oro gruzdintuvė

NA547/07

3000 serija

3000 serija
„Airfryer“ 7,2 l

NA342/00

1000 serija

1000 serija
1000 serijos 6,2 l oro gruzdintuvė

NA130/00

2000 serija

2000 serija
2000 serijos 6,2 l oro gruzdintuvė (sidabrinė)

NA231/00

Priedai, pritaikyti jūsų „Airfryer“

„Airfryer“ kepimo rinkinio priedas

  • Idealiai tinka tiek kepimui, tiek gaminimui

  • Su 9 keksiukų formomis

  • Galima plauti indaplovėje

  • Keramikinis dangos sluoksnis be PFAS

  • Pagalba ir palaikymas su nemokama „HomeID“ programėle

Idealiai tinka tiek kepimui, tiek gamybai

Idealiai tinka tiek kepimui, tiek gamybai

Lengvai atraskite naujų būdų naudoti savo „Airfryer“ su „Philips“ kepimo rinkiniu, puikiai tinkančiu desertams ir įvairiems pikantiškai pagardytiems patiekalams.

9 silikoninės keksiukų formelės įvairiems patiekalams

9 silikoninės keksiukų formelės įvairiems patiekalams

Pagamintos iš bekvapės silikono, mūsų stilingos keksiukų formelės visada leidžia lengvai kepti, mėgautis ir naudoti pakartotinai.

Keraminė danga be PFAS

Keraminė danga be PFAS

Mūsų naujos kartos danga neturi PFAS*: nelimpi, ilgaamžė, atspari įbrėžimams ir lengvai valoma.

Techninės savybės

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Gaminimo/maisto ruošimo paviršiai, pagaminti be PFAS

  2. Visi [x] produkto kodo pabaigoje yra kintamieji.