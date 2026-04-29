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Pet Series Vandens fontano filtrai
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PAW0010/01
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Mūsų filtrai užtikrina švarų ir gaivinantį geriamąjį vandenį visada. Pagamintas su aktyvuota anglimi, šis filtras užtikrina, kad jūsų katė būtų gerai hidratuota ir gertų nepriekaištingą vandenį.