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  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9 PAW0010
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain, PAW3210
  • Vieno gaminio nuotrauka
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9 PAW0010
  • filter, four layer filter, water filter, pet series, PAW, Water Fountain, PAW3210

Pet SeriesVandens fontano filtrai

PAW0010/01

3.4

| (5) Atsiliepimai

Suteikite savo katei tekančio vandens, kaip gamta ir norėjo.

Mūsų filtrai užtikrina švarų ir gaivinantį geriamąjį vandenį visada. Pagamintas su aktyvuota anglimi, šis filtras užtikrina, kad jūsų katė būtų gerai hidratuota ir gertų nepriekaištingą vandenį.

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Suderinami produktai

Pet Series

Pet Series
Vandens fontanas

PAW3210/02

Palepinkite jas. Visada.

Suteikite savo katei tekančio vandens, kaip gamta ir norėjo.

  • Švarus tekantis vanduo

  • Daugiasluoksnė filtravimo sistema

  • Paprasta naudoti

  • Saugus jūsų namams

Vandens fontano filtrai

Vandens fontano filtrai

Pristatome pažangų filtrą, pritaikytą „Philips Pet Series“ vandens fontanui ir užtikrinantį, kad jūsų katė būtų pagirdyta ir sveika.

Daugialypis filtravimas

Daugialypis filtravimas

Su aktyvuotos anglies technologija jis užtikrina šviežią, švarų vandenį jūsų pūkuotajam draugui

Optimalus šviežumas

Optimalus šviežumas

Kad katės vanduo būtų šviežias, būtina reguliariai keisti filtrus. Siūlome juos keisti kas 30 dienų, kad išlaikytumėte optimalų šviežumą ir švarumą

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.4

iš 5

5

Atsiliepimai

4
3
2

27/09/2025

Polska

Polska

Niezawodność dla kotka

Świetnie robi swoją robotę a sama fontanna genialna, cicha i zawsze jest świeża woda

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Filtr PAW0010/01 do Fontanny PAW3210/02

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Filtr PAW0010/01 do Fontanny PAW3210/02

09/03/2026

Magyarország

Magyarország

Tiszta víz a cicának

Folyamatosan vásárolom az itatókúthoz. Elégedett vagyok a termékkel

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series PAW0010/01 itatókút háziállatoknak

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series PAW0010/01 itatókút háziállatoknak

13/05/2025

Česká republika

Česká republika

Philips darbuotojas

Filtry do vodní fontány –malý detail, velký rozdíl

[Employee of philipsglobal] Od chvíle, kdy jsme doma pořídili fontánu s filtry Philips, moje kočka a pejsek konečně pije víc vody – a dobrovolně. Proud tekoucí vody ji láká, a díky vícevrstvé filtraci je voda vždy čistá, bez zápachu a chutná. Filtry se snadno vyměňují, a celá fontána je bezpečná a praktická na každodenní provoz. Mám dobrý pocit, že pro zdraví svého mazlíčka dělám něco navíc. 😊 Pokud chcete své kočce nebo pejskovi dopřát čerstvou vodu jako z přírody – tohle je skvělá volba.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány

Naudojimo data 2025-01-13

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány

Naudojimo data 2025-01-13

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.