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PAW0010/01
Suteikite savo katei tekančio vandens, kaip gamta ir norėjo.
Mūsų filtrai užtikrina švarų ir gaivinantį geriamąjį vandenį visada. Pagamintas su aktyvuota anglimi, šis filtras užtikrina, kad jūsų katė būtų gerai hidratuota ir gertų nepriekaištingą vandenį.
Švarus tekantis vanduo
Daugiasluoksnė filtravimo sistema
Paprasta naudoti
Saugus jūsų namams
Pristatome pažangų filtrą, pritaikytą „Philips Pet Series“ vandens fontanui ir užtikrinantį, kad jūsų katė būtų pagirdyta ir sveika.
Su aktyvuotos anglies technologija jis užtikrina šviežią, švarų vandenį jūsų pūkuotajam draugui
Kad katės vanduo būtų šviežias, būtina reguliariai keisti filtrus. Siūlome juos keisti kas 30 dienų, kad išlaikytumėte optimalų šviežumą ir švarumą
3.4
iš 5
5
Atsiliepimai
Kacper B.
27/09/2025
Polska
Niezawodność dla kotka
Świetnie robi swoją robotę a sama fontanna genialna, cicha i zawsze jest świeża woda
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Filtr PAW0010/01 do Fontanny PAW3210/02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Filtr PAW0010/01 do Fontanny PAW3210/02
Valika
09/03/2026
Magyarország
Tiszta víz a cicának
Folyamatosan vásárolom az itatókúthoz. Elégedett vagyok a termékkel
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series PAW0010/01 itatókút háziállatoknak
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series PAW0010/01 itatókút háziállatoknak
Daniela32
13/05/2025
Česká republika
Philips darbuotojas
Filtry do vodní fontány –malý detail, velký rozdíl
[Employee of philipsglobal] Od chvíle, kdy jsme doma pořídili fontánu s filtry Philips, moje kočka a pejsek konečně pije víc vody – a dobrovolně. Proud tekoucí vody ji láká, a díky vícevrstvé filtraci je voda vždy čistá, bez zápachu a chutná. Filtry se snadno vyměňují, a celá fontána je bezpečná a praktická na každodenní provoz. Mám dobrý pocit, že pro zdraví svého mazlíčka dělám něco navíc. 😊 Pokud chcete své kočce nebo pejskovi dopřát čerstvou vodu jako z přírody – tohle je skvělá volba.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány
Naudojimo data 2025-01-13
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada pro mazlíčky PAW0010/01 Filtry do vodní fontány
Naudojimo data 2025-01-13