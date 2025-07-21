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  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1
  • Vieno gaminio nuotrauka
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
  • Pet Series Water Fountain PAW3210/02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1

Pet SeriesVandens fontanas

PAW3210/02

4.4

| (58) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį

Suteikite savo katei tekančio vandens, kaip gamta ir norėjo.

3000 serijos fontanas sukurtas su ūsuotosioms katėms pritaikytu dubenėliu, kad jūsų katės jaustųsi patogiai ir būtų laimingos. Fontanas turi daugiasluoksnę filtravimo sistemą, o dėl lengvai valomų dalių išlaikomas higienos lygis, kurio tikisi jūsų katė.

Peržiūrėti visas naudas

Palepinkite jas. Visada.

Suteikite savo katei tekančio vandens, kaip gamta ir norėjo.

  • Švarus tekantis vanduo

  • Daugiasluoksnė filtravimo sistema

  • Lengva valyti

  • Saugus jūsų namams

Pagirdytos ir laimingos katės

Pagirdytos ir laimingos katės

Tekantis vanduo sužadina jų laukinę pusę ir skatina gerti daugiau vandens.

Šviežias ir švarus vanduo

Šviežias ir švarus vanduo

Mūsų daugiasluoksnė filtravimo sistema turi aktyvintosios anglies filtrą ir jonų mainų funkciją, kad vanduo būtų šviežias ir švarus.

Saugus jūsų namams

Saugus jūsų namams

Vandens lygiui nukritus iki žemo, siurblys išsijungs, kad nebūtų pažeistas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.4

iš 5

58

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

21/07/2025

Lietuva

Lietuva

Puikus aparatas

Katė gerdavo vandenį iš vazos, stiklinės bet ne iš tam skirto dubenelio. Buvo abejoniu ar fontanas padės. Reikėjo dienos ir katė savarankiškai priprato prie fontano. Tikrai pasiteisino. Nebereikia kasdien keisti vandenes dubenelyje, aparatas dirba tyliai kas yra didelis pliusas, jo visai nesigirdi. Nuoširdžiai rekomenduoju, geras daigtas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Pet Series“ PAW3210/02 vandens fontanas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Pet Series“ PAW3210/02 vandens fontanas

17/07/2025

Lietuva

Lietuva

Rekomenduoju!

Mūsų katės šį vandens fontaną pamilo iš pirmo žvilgsnio! Jį paprasta surinkti, prižiūrėti, tai nereikalauja daug laiko ar pastangų. Jau pirmąją savaitę pastebėjome, kad abi katės geria daugiau vandens, o fontano čiurlianimas jas tik paskatina tai daryti. Fontanas nėra garsus, todėl garsai neerzina nei šeiminkų nei augintinių. Prietaiso laidas ilgas todėl yra galimybė jį pastatyti toliau nuo elektros lizdų. Mums taip pat labai svarbus buvo jo stabilumas, nes katės daug bėgioja ir yra aktyvios, tačiau nors ir fontaną užkliudo jis lieka stovėti nenuvirtęs. Rekomenduoju!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Pet Series“ PAW3210/02 vandens fontanas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Pet Series“ PAW3210/02 vandens fontanas

11/10/2025

Latvija

Latvija

Philips darbuotojas

Vienmēr pieejams svaigs ūdens.

[Employee of versuniglobal] Es nesen iegādājos šo Pet sērijas ūdens strūklaku priekš sava kaķa un esmu ļoti apmierināta ar šo produktu. Mans kaķis vienmēr tiek pie svaiga ūdens. Tas ir ļoti ērts lietošanā, to ir viegli tīrīt.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pet sērijas ūdens strūklaka PAW3210/02

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pet sērijas ūdens strūklaka PAW3210/02

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.