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Suteikite savo katei tekančio vandens, kaip gamta ir norėjo.
3000 serijos fontanas sukurtas su ūsuotosioms katėms pritaikytu dubenėliu, kad jūsų katės jaustųsi patogiai ir būtų laimingos. Fontanas turi daugiasluoksnę filtravimo sistemą, o dėl lengvai valomų dalių išlaikomas higienos lygis, kurio tikisi jūsų katė.
Švarus tekantis vanduo
Daugiasluoksnė filtravimo sistema
Lengva valyti
Saugus jūsų namams
Tekantis vanduo sužadina jų laukinę pusę ir skatina gerti daugiau vandens.
Mūsų daugiasluoksnė filtravimo sistema turi aktyvintosios anglies filtrą ir jonų mainų funkciją, kad vanduo būtų šviežias ir švarus.
Vandens lygiui nukritus iki žemo, siurblys išsijungs, kad nebūtų pažeistas.
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4.4
iš 5
58
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
Edvinas
21/07/2025
Lietuva
Puikus aparatas
Katė gerdavo vandenį iš vazos, stiklinės bet ne iš tam skirto dubenelio. Buvo abejoniu ar fontanas padės. Reikėjo dienos ir katė savarankiškai priprato prie fontano. Tikrai pasiteisino. Nebereikia kasdien keisti vandenes dubenelyje, aparatas dirba tyliai kas yra didelis pliusas, jo visai nesigirdi. Nuoširdžiai rekomenduoju, geras daigtas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Pet Series“ PAW3210/02 vandens fontanas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Pet Series“ PAW3210/02 vandens fontanas
JustinaJ
17/07/2025
Lietuva
Rekomenduoju!
Mūsų katės šį vandens fontaną pamilo iš pirmo žvilgsnio! Jį paprasta surinkti, prižiūrėti, tai nereikalauja daug laiko ar pastangų. Jau pirmąją savaitę pastebėjome, kad abi katės geria daugiau vandens, o fontano čiurlianimas jas tik paskatina tai daryti. Fontanas nėra garsus, todėl garsai neerzina nei šeiminkų nei augintinių. Prietaiso laidas ilgas todėl yra galimybė jį pastatyti toliau nuo elektros lizdų. Mums taip pat labai svarbus buvo jo stabilumas, nes katės daug bėgioja ir yra aktyvios, tačiau nors ir fontaną užkliudo jis lieka stovėti nenuvirtęs. Rekomenduoju!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Pet Series“ PAW3210/02 vandens fontanas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Pet Series“ PAW3210/02 vandens fontanas
Inta
11/10/2025
Latvija
Philips darbuotojas
Vienmēr pieejams svaigs ūdens.
[Employee of versuniglobal] Es nesen iegādājos šo Pet sērijas ūdens strūklaku priekš sava kaķa un esmu ļoti apmierināta ar šo produktu. Mans kaķis vienmēr tiek pie svaiga ūdens. Tas ir ļoti ērts lietošanā, to ir viegli tīrīt.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pet sērijas ūdens strūklaka PAW3210/02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pet sērijas ūdens strūklaka PAW3210/02