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Pet Series Šėryklos sausiklio maišeliai
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PAW0020/01
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Prieinama priežiūra visą parą, bet kur ir bet kada. Drėgmės kontrolės paketėlis pagamintas su silikagelio dalelėmis, bekvapis ir apsaugotas nuo korozijos, kad katė visada turėtų šviežio ėdalo. Didelis drėgmės sugėrimas užtikrina šviežumą ilgą laiką.