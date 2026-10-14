Pet Series

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PAW0020/01
Šviežias ėdalas 12 mėnesių
Prieinama priežiūra visą parą, bet kur ir bet kada. Drėgmės kontrolės paketėlis pagamintas su silikagelio dalelėmis, bekvapis ir apsaugotas nuo korozijos, kad katė visada turėtų šviežio ėdalo. Didelis drėgmės sugėrimas užtikrina šviežumą ilgą laiką.
Šviežumas kiekviename kąsnyje
Bekvapis ir netoksiškas
Pagamintas iš silikagelio
Pakuotėje yra 12 vnt.
Sudėtyje yra silikagelio dalelių, kurios yra bekvapės, netoksiškos ir apsaugotos nuo korozijos, pasižymi dideliu drėgmės sugėrimo greičiu, kad būtų užtikrintas kiekvieno kąsnio šviežumas.
Kad katės ėdalas išliktų šviežias, būtina reguliariai keisti filtrus. Siūlome juos keisti kas 30 dienų, kad būtų išlaikytas optimalus šviežumas.
Norėdami išlaikyti jo poveikį, atidarykite sandarią išorinę pakuotę tik tada, kai reikia naudoti. Vidinį sandarų paketėlį pritvirtinkite šėryklos viršuje esančiame lizde.
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