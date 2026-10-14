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  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320/02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9 PAW0020
  • PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9 feature image, Smart Feeder with Camera PAW0020
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • desiccant bag, dry bag, silica, pet series, PAW, Automatic Feeder, Automatic Feeder with Camera
  • Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320/02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9 PAW0020
  • PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9 feature image, Smart Feeder with Camera PAW0020

Pet SeriesŠėryklos sausiklio maišeliai

PAW0020/01

Šviežias ėdalas 12 mėnesių

Prieinama priežiūra visą parą, bet kur ir bet kada. Drėgmės kontrolės paketėlis pagamintas su silikagelio dalelėmis, bekvapis ir apsaugotas nuo korozijos, kad katė visada turėtų šviežio ėdalo. Didelis drėgmės sugėrimas užtikrina šviežumą ilgą laiką.

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Suderinami produktai

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3000 serijos išmanusis šėrykla

PAW3300/02

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Išmanioji šėrykla su kamera

PAW5320/02

Palepinkite jas. Visada

Šviežias ėdalas 12 mėnesių

  • Šviežumas kiekviename kąsnyje

  • Bekvapis ir netoksiškas

  • Pagamintas iš silikagelio

  • Pakuotėje yra 12 vnt.

Pagamintas iš silikagelio

Pagamintas iš silikagelio

Sudėtyje yra silikagelio dalelių, kurios yra bekvapės, netoksiškos ir apsaugotos nuo korozijos, pasižymi dideliu drėgmės sugėrimo greičiu, kad būtų užtikrintas kiekvieno kąsnio šviežumas.

Optimalus šviežumas

Optimalus šviežumas

Kad katės ėdalas išliktų šviežias, būtina reguliariai keisti filtrus. Siūlome juos keisti kas 30 dienų, kad būtų išlaikytas optimalus šviežumas.

Paprasta naudoti

Paprasta naudoti

Norėdami išlaikyti jo poveikį, atidarykite sandarią išorinę pakuotę tik tada, kai reikia naudoti. Vidinį sandarų paketėlį pritvirtinkite šėryklos viršuje esančiame lizde.

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.