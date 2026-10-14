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PAW3300/02
Lepinkite juos visada
3000 serijos išmanusis šėrykla kiekviename kąsnyje pateikia šviežią maistą, sukurta su užsikimšimo prevencijos technologija, todėl jūsų augintinis niekada nepraleis valgymo. Planuokite savo augintinio valgius naudodami patogią programėlę.
Lengvai suplanuokite iki 20 valgių per programėlę: iš anksto suplanuokite ir nustatykite tikslias porcijas
Vedamos porcijos sveikai rutiną: katės natūraliai mėgsta valgyti mažas, dažnas porcijas
Niekada nepraleisite valgymo: su užsikimšimo prevencijos technologija 2–12 mm sausam maistui ir 4,5 l maisto talpa
Atsarginė baterija: kai nutrūksta maitinimas, ji pasirūpins kitu jūsų augintinio šėrimo grafiku
Išlaikykite optimalų higienos lygį: su lengvai valomomis dalimis ir nerūdijančio plieno dubeniu, tinkančiu plauti indaplovėje.
Planuokite tikslias porcijas programėlėje, kad jūsų katė valgytų laiku, kol jūs ilsitės ar būsite išvykę.
Katės natūraliai mėgsta valgyti nedidelius, dažnus patiekalus. Teikite tikslias, suplanuotas porcijas visą dieną. Kasdien.
Pradėkite dieną ramiai su automatiniu šėrimu. Daugiau jokio ankstyvojo maldavimo ar žadinimo.
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