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  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food
  • Pet Care, Pet Series, Smart Feeder, Cat, Dog, PAW, PAW3300, Feeder, Pet food

Nauja

Augintinių šėryklos3000 serijos išmanusis šėrykla

PAW3300/02

Lepinkite juos visada

3000 serijos išmanusis šėrykla kiekviename kąsnyje pateikia šviežią maistą, sukurta su užsikimšimo prevencijos technologija, todėl jūsų augintinis niekada nepraleis valgymo. Planuokite savo augintinio valgius naudodami patogią programėlę.

Peržiūrėti visas naudas

Visą parą prieinamas rūpestis bet kur ir bet kada.

Lepinkite juos visada

  • Lengvai suplanuokite iki 20 valgių per programėlę: iš anksto suplanuokite ir nustatykite tikslias porcijas

  • Vedamos porcijos sveikai rutiną: katės natūraliai mėgsta valgyti mažas, dažnas porcijas

  • Niekada nepraleisite valgymo: su užsikimšimo prevencijos technologija 2–12 mm sausam maistui ir 4,5 l maisto talpa

  • Atsarginė baterija: kai nutrūksta maitinimas, ji pasirūpins kitu jūsų augintinio šėrimo grafiku

  • Išlaikykite optimalų higienos lygį: su lengvai valomomis dalimis ir nerūdijančio plieno dubeniu, tinkančiu plauti indaplovėje.

Lengvai suplanuokite iki 20 patiekalų mūsų programėlėje

Lengvai suplanuokite iki 20 patiekalų mūsų programėlėje

Planuokite tikslias porcijas programėlėje, kad jūsų katė valgytų laiku, kol jūs ilsitės ar būsite išvykę.

Rekomenduojamos porcijos sveikai rutinai

Rekomenduojamos porcijos sveikai rutinai

Katės natūraliai mėgsta valgyti nedidelius, dažnus patiekalus. Teikite tikslias, suplanuotas porcijas visą dieną. Kasdien.

Ramūs rytai visiems

Ramūs rytai visiems

Pradėkite dieną ramiai su automatiniu šėrimu. Daugiau jokio ankstyvojo maldavimo ar žadinimo.

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.