GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

6000 series Į ausis dedamos ausinės su mikrofonu

Nutraukta gamyba

Palaikymas

6000 seriesĮ ausis dedamos ausinės su mikrofonu

PRO6105BK/00

6000 series Į ausis dedamos ausinės su mikrofonu

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Skirta su „iOS“ ir „Android“ veikiantiems prietaisams

„Philips“ ausinių programėlė

Su „Philips“ ausinių programėle galite visapusiškai panaudoti ausinių potencialą. Galite pasiekti visas funkcijas, kurias naudodami girdėsite geriausią iš mobiliojo prietaiso sklindantį garsą.

Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte programėlę
„Philips“ ausinių programėlė

Vadovai ir dokumentacija

Lokalizuotas komercinis informacinis lapelis

  • PDF fail., 292.1 kB
  • 23 November 2023

Garantija ir techninė priežiūra

Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą

Garantija

Mūsų gaminių garantijos politika

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti