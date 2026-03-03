GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Tobulai aišku
  • Tobulai aišku
  • Tobulai aišku
  • Tobulai aišku
  • Tobulai aišku
  • Tobulai aišku

Nutraukta gamyba

6000 seriesĮ ausis dedamos ausinės su mikrofonu

PRO6105BK/00

Tobulai aišku
Kai aiškus garsas yra viskas, ko reikia. Nuo grojaraščio iki audiovizualinių įrašų ir skambučių – šiose į ausis dedamose ausinėse visa tai skamba puikiai. Be to, jos suderinamos su didelės rezoliucijos garsu – jei klausysite mėgstamos didelės rezoliucijos transliacijos, išgirsite daugiau.
Peržiūrėti visas naudas

Tobulai aišku

  • 8,6 mm garsiakalbiai / uždaros

  • integruotas mikrofonas

  • Juoda

  • Į ausis

Įmontuotas mikrofonas su aido pašalinimo funkcija, kad garsas būtų aiškus

Skambinkite sustabdykite grojaraštį. Visa tai atlikite nepaliesdami išmaniojo telefono. Dėl įmontuoto mikrofono su aido slopinimo funkcija garsas kalbant yra aiškus. Kai klausote muzikos ar audiovizualinių įrašų, iš tobulai suderintų neodimio akustinių garsiakalbių sklinda aiškus, detalus garsas.

Aukštos rezoliucijos garsas. Girdėkite daugiau

Patinka aukštos rezoliucijos transliavimo paslauga? Girdėkite daugiau su šiomis aukštos rezoliucijos garso ausinėmis. Jos gali atkurti iki 40 kHz aukščio dažnius ir keliaudami per jas girdėsite detalų garsą.

3 keičiami guminiai ausinių antgaliai. Patogūs įdėjus

Ovalus akustinis vamzdelis ir trijų dydžių keičiami guminiai ausinių antgaliai – tobulas sandarumas. Mėgaukitės visą dieną patogiai klausydamiesi ir naudodami puikią pasyvaus triukšmo izoliavimo funkciją.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.