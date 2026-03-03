30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
PRO6105BK/00
8,6 mm garsiakalbiai / uždaros
integruotas mikrofonas
Juoda
Į ausis
Skambinkite sustabdykite grojaraštį. Visa tai atlikite nepaliesdami išmaniojo telefono. Dėl įmontuoto mikrofono su aido slopinimo funkcija garsas kalbant yra aiškus. Kai klausote muzikos ar audiovizualinių įrašų, iš tobulai suderintų neodimio akustinių garsiakalbių sklinda aiškus, detalus garsas.
Patinka aukštos rezoliucijos transliavimo paslauga? Girdėkite daugiau su šiomis aukštos rezoliucijos garso ausinėmis. Jos gali atkurti iki 40 kHz aukščio dažnius ir keliaudami per jas girdėsite detalų garsą.
Ovalus akustinis vamzdelis ir trijų dydžių keičiami guminiai ausinių antgaliai – tobulas sandarumas. Mėgaukitės visą dieną patogiai klausydamiesi ir naudodami puikią pasyvaus triukšmo izoliavimo funkciją.
Atsiliepimai